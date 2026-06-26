Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 26 июня - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260626/Kakoy-segodnya-prazdnik-26-iyunya_-1118439589.html
Какой сегодня праздник: 26 июня
Какой сегодня праздник: 26 июня - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Какой сегодня праздник: 26 июня
Крымские татары отмечают День национального флага, а во всем мире борются со злоупотреблением наркотиками. В этот день в 1954 году в Калужской области запустили РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T00:00
2026-06-26T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111027/23/1110272386_0:288:5520:3393_1920x0_80_0_0_1a9890e3a76b40389b653ae51caff6bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Крымские татары отмечают День национального флага, а во всем мире борются со злоупотреблением наркотиками. В этот день в 1954 году в Калужской области запустили первую в мире атомную электростанцию, а 82 года назад родился бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Что празднуют в мире26 июня крымские татары празднуют День национального флага. Он представляет собой полотнище небесно-голубого цвета с желтым символом, называемым тамга. Символ начал использовать основатель Крымского ханства Хаджи I Герай – он считался родовым знаком династии.Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом был учрежден ООН в 1987 году. Вот уже более 30 лет организация призывает усилить борьбу с наркоманией в мире.Также 26 июня ООН напоминает всемирному сообществу о необходимости полного искоренения пыток и других бесчеловечных методов наказания. В 1997 году Генассамблея учредила Международный день в поддержку жертв пыток. Организация также создала Фонд добровольных взносов для жертв пыток.Еще 26 июня можно отметить День прощения, День спиритизма или День теней на стене.Знаменательные событияПо некоторым данным, в этот день в 1896 году в США открылся первый в мире стационарный кинотеатр на четыреста мест.А 100 лет назад на экраны вышел фильм "Золотая лихорадка" с Чарли Чаплином, где любимец публики выступил не только актером, но и режиссером и сценаристом. Многие кинокритики называют этот фильм величайшей немой комедией.В 1941 власти СССР решили эвакуировать гроб с телом Ленина в Тюмень. Его поместили в местный сельхозтехникум, здание которого находилось за высоким забором, а окна были заложены кирпичом. О секретном перемещении гроба знала только верхушка власти.По окончании Великой Отечественной войны 26 июня в СССР учредили звание Генералиссимуса Советского Союза. Единственным обладателям звания за всю историю страны был Иосиф Сталин.Первую в мире атомную электростанцию запустили в Калужской области в 1954 году. Команде физика Игоря Курчатова удалось завершить работу над Обнинской АЭС за год до запуска аналогичного проекта в США.Широко известная во всем мире антивирусная компания "Лаборатория Касперского" была основана в 1997 году. Фирму создали Евгений Касперский, ранее трудившийся в научно‑исследовательском институте при Министерстве обороны, его жена, которая стала гендиректором фирмы, и еще двое соучредителей.Кто родилсяСегодня 82-й день рождения празднует лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В 1990 году он стал одним из инициаторов создания Коммунистической партии РСФСР, а в 1995 – председателем ЦК КПРФ. Четыре раза баллотировался на пост президента России и каждый раз занимал второе место. А еще Зюганов имеет степень доктора наук, а в юности год отработал в школе и был капитаном команды КВН.55 исполняется голливудскому актеру Крису О’Доннеллу, который обрел всемирную известность после съемок в фильмах "Бэтмен навсегда" и "Бэтмен и Робин".Еще в этот день родились советский писатель и сценарист, лауреат Государственной премии СССР Юрий Яковлев, итальянский футболисту, многолетний капитан сборной Италии и "Милана" Паоло Мальдини.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111027/23/1110272386_307:0:5214:3680_1920x0_80_0_0_654a7d1853c25188edf5af7a58ca814b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 26 июня

Что празднуют в России и в мире 26 июня

00:00 26.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКрымско-татарский флаг
Крымско-татарский флаг - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Крымские татары отмечают День национального флага, а во всем мире борются со злоупотреблением наркотиками. В этот день в 1954 году в Калужской области запустили первую в мире атомную электростанцию, а 82 года назад родился бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Что празднуют в мире

26 июня крымские татары празднуют День национального флага. Он представляет собой полотнище небесно-голубого цвета с желтым символом, называемым тамга. Символ начал использовать основатель Крымского ханства Хаджи I Герай – он считался родовым знаком династии.
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом был учрежден ООН в 1987 году. Вот уже более 30 лет организация призывает усилить борьбу с наркоманией в мире.
Также 26 июня ООН напоминает всемирному сообществу о необходимости полного искоренения пыток и других бесчеловечных методов наказания. В 1997 году Генассамблея учредила Международный день в поддержку жертв пыток. Организация также создала Фонд добровольных взносов для жертв пыток.
Еще 26 июня можно отметить День прощения, День спиритизма или День теней на стене.

Знаменательные события

По некоторым данным, в этот день в 1896 году в США открылся первый в мире стационарный кинотеатр на четыреста мест.
А 100 лет назад на экраны вышел фильм "Золотая лихорадка" с Чарли Чаплином, где любимец публики выступил не только актером, но и режиссером и сценаристом. Многие кинокритики называют этот фильм величайшей немой комедией.
В 1941 власти СССР решили эвакуировать гроб с телом Ленина в Тюмень. Его поместили в местный сельхозтехникум, здание которого находилось за высоким забором, а окна были заложены кирпичом. О секретном перемещении гроба знала только верхушка власти.
По окончании Великой Отечественной войны 26 июня в СССР учредили звание Генералиссимуса Советского Союза. Единственным обладателям звания за всю историю страны был Иосиф Сталин.
Первую в мире атомную электростанцию запустили в Калужской области в 1954 году. Команде физика Игоря Курчатова удалось завершить работу над Обнинской АЭС за год до запуска аналогичного проекта в США.
Широко известная во всем мире антивирусная компания "Лаборатория Касперского" была основана в 1997 году. Фирму создали Евгений Касперский, ранее трудившийся в научно‑исследовательском институте при Министерстве обороны, его жена, которая стала гендиректором фирмы, и еще двое соучредителей.

Кто родился

Сегодня 82-й день рождения празднует лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В 1990 году он стал одним из инициаторов создания Коммунистической партии РСФСР, а в 1995 – председателем ЦК КПРФ. Четыре раза баллотировался на пост президента России и каждый раз занимал второе место. А еще Зюганов имеет степень доктора наук, а в юности год отработал в школе и был капитаном команды КВН.
55 исполняется голливудскому актеру Крису О’Доннеллу, который обрел всемирную известность после съемок в фильмах "Бэтмен навсегда" и "Бэтмен и Робин".
Еще в этот день родились советский писатель и сценарист, лауреат Государственной премии СССР Юрий Яковлев, итальянский футболисту, многолетний капитан сборной Италии и "Милана" Паоло Мальдини.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Жара и грозы: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 26 июня
23:37Воздушная тревога объявлена в Севастополе
22:30Гибель мирных жителей Крыму и ситуация со светом: главное за день
22:08Из санитарок в медсестры – в Крыму открыли очно-заочную форму обучения
21:56В пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов
21:45Севастопольцы взяли золото Кубка России по альпинизму
21:30В Севастополе продлили время работы кафе и ресторанов
21:22Егор Крид и Леонид Агутин попали в "черный список" артистов из России
21:10Часть Симферополя получит воду в ближайшие часы
21:01Ценные находки под завалами: что обнаружили в Панораме Севастополя
20:56В Крыму реорганизуют Феодосийский медицинский центр
20:48ВСУ атакуют Крым - сбиты беспилотники над полуостровом и акваториями морей
20:23В Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность
20:11В Евпатории хулиган напал на девушку-администратора кафе
19:57Страшное ДТП с шестью машинами произошло на автодороге в Керчь
19:45Севастополь помогает Крыму стабилизировать энергосистему после ударов ВСУ
19:36Когда в Севастополе начнут продажу топлива по QR-кодам
19:16Когда в Севастополе отменят графики подачи света – прогноз Развожаева
19:06Крымский мост после открытия движения: проезда ждут 1300 автомобилей
Лента новостейМолния