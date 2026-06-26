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Какой сегодня праздник: 26 июня

Какой сегодня праздник: 26 июня - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Какой сегодня праздник: 26 июня

Крымские татары отмечают День национального флага, а во всем мире борются со злоупотреблением наркотиками. В этот день в 1954 году в Калужской области запустили РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T00:00

2026-06-26T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Крымские татары отмечают День национального флага, а во всем мире борются со злоупотреблением наркотиками. В этот день в 1954 году в Калужской области запустили первую в мире атомную электростанцию, а 82 года назад родился бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Что празднуют в мире26 июня крымские татары празднуют День национального флага. Он представляет собой полотнище небесно-голубого цвета с желтым символом, называемым тамга. Символ начал использовать основатель Крымского ханства Хаджи I Герай – он считался родовым знаком династии.Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом был учрежден ООН в 1987 году. Вот уже более 30 лет организация призывает усилить борьбу с наркоманией в мире.Также 26 июня ООН напоминает всемирному сообществу о необходимости полного искоренения пыток и других бесчеловечных методов наказания. В 1997 году Генассамблея учредила Международный день в поддержку жертв пыток. Организация также создала Фонд добровольных взносов для жертв пыток.Еще 26 июня можно отметить День прощения, День спиритизма или День теней на стене.Знаменательные событияПо некоторым данным, в этот день в 1896 году в США открылся первый в мире стационарный кинотеатр на четыреста мест.А 100 лет назад на экраны вышел фильм "Золотая лихорадка" с Чарли Чаплином, где любимец публики выступил не только актером, но и режиссером и сценаристом. Многие кинокритики называют этот фильм величайшей немой комедией.В 1941 власти СССР решили эвакуировать гроб с телом Ленина в Тюмень. Его поместили в местный сельхозтехникум, здание которого находилось за высоким забором, а окна были заложены кирпичом. О секретном перемещении гроба знала только верхушка власти.По окончании Великой Отечественной войны 26 июня в СССР учредили звание Генералиссимуса Советского Союза. Единственным обладателям звания за всю историю страны был Иосиф Сталин.Первую в мире атомную электростанцию запустили в Калужской области в 1954 году. Команде физика Игоря Курчатова удалось завершить работу над Обнинской АЭС за год до запуска аналогичного проекта в США.Широко известная во всем мире антивирусная компания "Лаборатория Касперского" была основана в 1997 году. Фирму создали Евгений Касперский, ранее трудившийся в научно‑исследовательском институте при Министерстве обороны, его жена, которая стала гендиректором фирмы, и еще двое соучредителей.Кто родилсяСегодня 82-й день рождения празднует лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В 1990 году он стал одним из инициаторов создания Коммунистической партии РСФСР, а в 1995 – председателем ЦК КПРФ. Четыре раза баллотировался на пост президента России и каждый раз занимал второе место. А еще Зюганов имеет степень доктора наук, а в юности год отработал в школе и был капитаном команды КВН.55 исполняется голливудскому актеру Крису О’Доннеллу, который обрел всемирную известность после съемок в фильмах "Бэтмен навсегда" и "Бэтмен и Робин".Еще в этот день родились советский писатель и сценарист, лауреат Государственной премии СССР Юрий Яковлев, итальянский футболисту, многолетний капитан сборной Италии и "Милана" Паоло Мальдини.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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