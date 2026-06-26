https://crimea.ria.ru/20260626/68-ukrainskikh-bespilotnikov-likvidirovali-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1157202292.html

68 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом и другими регионами России

68 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 26.06.2026

68 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом и другими регионами России

Средства российской ПВО во второй половине дня пятницы перехватили и уничтожили 68 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T20:49

2026-06-26T20:49

2026-06-26T20:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО во второй половине дня пятницы перехватили и уничтожили 68 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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