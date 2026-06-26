https://crimea.ria.ru/20260626/23-letniy-zhitel-kryma-osuzhden-za-ubiystvo-prokhozhego-i-reabilitatsiyu-natsizma-1157186613.html

23-летний житель Крыма осужден за убийство прохожего и реабилитацию нацизма

23-летний житель Крыма осужден за убийство прохожего и реабилитацию нацизма - РИА Новости Крым, 26.06.2026

23-летний житель Крыма осужден за убийство прохожего и реабилитацию нацизма

В Крыму 23-летний житель Евпатории приговорен к 6,5 годам колонии по обвинению в убийстве, реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих. Об... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T11:44

2026-06-26T11:44

2026-06-26T11:45

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. В Крыму 23-летний житель Евпатории приговорен к 6,5 годам колонии по обвинению в убийстве, реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.В июле прошлого года в Евпатории мужчина сделал замечание юноше по поводу его внешнего вида, на что тот отреагировал агрессивно и нанес незнакомцу удар ножом, от которого потерпевший скончался.Тогда же, летом 2025-го, молодой человек взобрался на мемориал "Братская могила жертв фашистского террора 1941-1942 годов" и сделал фото, оскорбляющее память фронтовиков.Фото юноша отправил своей 20-летней знакомой, которая разместила его в соцсетях, сопроводив непристойным описанием.Вердикт вынес Верховный суд Крыма.Знакомая фигуранта осуждена на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 ножевых: в Крыму рецидивистка зарезала знакомого 132 удара ножом: крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство матери Крымчанин зарезал тестя и напал на тещу - вердикт суда

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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