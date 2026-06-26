https://crimea.ria.ru/20260626/23-letniy-zhitel-kryma-osuzhden-za-ubiystvo-prokhozhego-i-reabilitatsiyu-natsizma-1157186613.html
23-летний житель Крыма осужден за убийство прохожего и реабилитацию нацизма
23-летний житель Крыма осужден за убийство прохожего и реабилитацию нацизма - РИА Новости Крым, 26.06.2026
23-летний житель Крыма осужден за убийство прохожего и реабилитацию нацизма
В Крыму 23-летний житель Евпатории приговорен к 6,5 годам колонии по обвинению в убийстве, реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих. Об... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T11:44
2026-06-26T11:44
2026-06-26T11:45
крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
приговор
правосудие
убийство
уголовный кодекс
реабилитация нацизма
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1a/1157186497_0:0:1171:659_1920x0_80_0_0_fba77d1d48a9918e817ef0053986e9ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. В Крыму 23-летний житель Евпатории приговорен к 6,5 годам колонии по обвинению в убийстве, реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.В июле прошлого года в Евпатории мужчина сделал замечание юноше по поводу его внешнего вида, на что тот отреагировал агрессивно и нанес незнакомцу удар ножом, от которого потерпевший скончался.Тогда же, летом 2025-го, молодой человек взобрался на мемориал "Братская могила жертв фашистского террора 1941-1942 годов" и сделал фото, оскорбляющее память фронтовиков.Фото юноша отправил своей 20-летней знакомой, которая разместила его в соцсетях, сопроводив непристойным описанием.Вердикт вынес Верховный суд Крыма.Знакомая фигуранта осуждена на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 ножевых: в Крыму рецидивистка зарезала знакомого 132 удара ножом: крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство матери Крымчанин зарезал тестя и напал на тещу - вердикт суда
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1a/1157186497_59:0:947:666_1920x0_80_0_0_8116ed3a20673503985fad2ac0f409ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, приговор, правосудие, убийство, уголовный кодекс, реабилитация нацизма, новости крыма, верховный суд крыма
23-летний житель Крыма осужден за убийство прохожего и реабилитацию нацизма
Крымчанин осужден на 6,5 лет за убийство прохожего за замечание и осквернение памятника
11:44 26.06.2026 (обновлено: 11:45 26.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. В Крыму 23-летний житель Евпатории приговорен к 6,5 годам колонии по обвинению в убийстве, реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.
В июле прошлого года в Евпатории мужчина сделал замечание юноше по поводу его внешнего вида, на что тот отреагировал агрессивно и нанес незнакомцу удар ножом, от которого потерпевший скончался.
Тогда же, летом 2025-го, молодой человек взобрался на мемориал "Братская могила жертв фашистского террора 1941-1942 годов" и сделал фото, оскорбляющее память фронтовиков.
Фото юноша отправил своей 20-летней знакомой, которая разместила его в соцсетях, сопроводив непристойным описанием.
Вердикт вынес Верховный суд Крыма.
"Молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 5 месяцев в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.
Знакомая фигуранта осуждена на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: