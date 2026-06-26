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23-летний житель Крыма осужден за убийство прохожего и реабилитацию нацизма - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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23-летний житель Крыма осужден за убийство прохожего и реабилитацию нацизма
23-летний житель Крыма осужден за убийство прохожего и реабилитацию нацизма - РИА Новости Крым, 26.06.2026
23-летний житель Крыма осужден за убийство прохожего и реабилитацию нацизма
В Крыму 23-летний житель Евпатории приговорен к 6,5 годам колонии по обвинению в убийстве, реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих. Об... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T11:44
2026-06-26T11:45
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гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
приговор
правосудие
убийство
уголовный кодекс
реабилитация нацизма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. В Крыму 23-летний житель Евпатории приговорен к 6,5 годам колонии по обвинению в убийстве, реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.В июле прошлого года в Евпатории мужчина сделал замечание юноше по поводу его внешнего вида, на что тот отреагировал агрессивно и нанес незнакомцу удар ножом, от которого потерпевший скончался.Тогда же, летом 2025-го, молодой человек взобрался на мемориал "Братская могила жертв фашистского террора 1941-1942 годов" и сделал фото, оскорбляющее память фронтовиков.Фото юноша отправил своей 20-летней знакомой, которая разместила его в соцсетях, сопроводив непристойным описанием.Вердикт вынес Верховный суд Крыма.Знакомая фигуранта осуждена на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 ножевых: в Крыму рецидивистка зарезала знакомого 132 удара ножом: крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство матери Крымчанин зарезал тестя и напал на тещу - вердикт суда
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РИА Новости Крым
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23-летний житель Крыма осужден за убийство прохожего и реабилитацию нацизма

Крымчанин осужден на 6,5 лет за убийство прохожего за замечание и осквернение памятника

11:44 26.06.2026 (обновлено: 11:45 26.06.2026)
 
© Прокуратура Крыма23-летний житель Крыма осужден за убийство и реабилитацию нацизма
23-летний житель Крыма осужден за убийство и реабилитацию нацизма
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. В Крыму 23-летний житель Евпатории приговорен к 6,5 годам колонии по обвинению в убийстве, реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.
В июле прошлого года в Евпатории мужчина сделал замечание юноше по поводу его внешнего вида, на что тот отреагировал агрессивно и нанес незнакомцу удар ножом, от которого потерпевший скончался.
Тогда же, летом 2025-го, молодой человек взобрался на мемориал "Братская могила жертв фашистского террора 1941-1942 годов" и сделал фото, оскорбляющее память фронтовиков.
Фото юноша отправил своей 20-летней знакомой, которая разместила его в соцсетях, сопроводив непристойным описанием.
Вердикт вынес Верховный суд Крыма.
"Молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 5 месяцев в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.
Знакомая фигуранта осуждена на 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов.
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