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Выводил деньги через тещу: в Севастополе глава фирмы присвоил 7 миллионов - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Выводил деньги через тещу: в Севастополе глава фирмы присвоил 7 миллионов
Выводил деньги через тещу: в Севастополе глава фирмы присвоил 7 миллионов - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Выводил деньги через тещу: в Севастополе глава фирмы присвоил 7 миллионов
В Севастополе директора строительной фирмы признали виновным в сокрытии более 7 млн рублей от взыскания недоимки по налогам, сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T14:20
2026-06-25T14:20
севастополь
происшествия
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе директора строительной фирмы признали виновным в сокрытии более 7 млн рублей от взыскания недоимки по налогам, сообщает прокуратура города.С марта 2024 по август 2025 года он производил расчеты с контрагентами-кредиторами через счета шести иных коммерческих организации, а также супруги, тещи и свои собственные, минуя расчетные счета возглавляемой им фирмы.Нахимовский районный суд Севастополя назначил виновному штраф в размере 200 тысяч рублей.Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора района о взыскании с осужденного суммы недоимки в полном объеме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму директор фирмы скрыла 11 млн рублей налогов В Севастополе экс-директор стройфирмы скрыл от налоговой 5 млн рублейВ Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменов
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4.7
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя, налоги, новости севастополя
Выводил деньги через тещу: в Севастополе глава фирмы присвоил 7 миллионов

В Севастополе главу строительной фирмы уличили в сокрытии 7 миллионов рублей от налоговой

14:20 25.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе директора строительной фирмы признали виновным в сокрытии более 7 млн рублей от взыскания недоимки по налогам, сообщает прокуратура города.
"Руководитель, зная о наличии крупной задолженности по уплате налогов и страховых взносов, решил скрыть имеющиеся у предприятия средства от взыскания", - говорится в сообщении.
С марта 2024 по август 2025 года он производил расчеты с контрагентами-кредиторами через счета шести иных коммерческих организации, а также супруги, тещи и свои собственные, минуя расчетные счета возглавляемой им фирмы.
Таким образом, сумма сокрытых денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, составила свыше 7 млн рублей.
Нахимовский районный суд Севастополя назначил виновному штраф в размере 200 тысяч рублей.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора района о взыскании с осужденного суммы недоимки в полном объеме.
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В Крыму директор фирмы скрыла 11 млн рублей налогов
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