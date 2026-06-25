https://crimea.ria.ru/20260625/vyvodil-dengi-cherez-teschu-v-sevastopole-glava-firmy-prisvoil-7-millionov-1157163256.html

Выводил деньги через тещу: в Севастополе глава фирмы присвоил 7 миллионов

Выводил деньги через тещу: в Севастополе глава фирмы присвоил 7 миллионов - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Выводил деньги через тещу: в Севастополе глава фирмы присвоил 7 миллионов

В Севастополе директора строительной фирмы признали виновным в сокрытии более 7 млн рублей от взыскания недоимки по налогам, сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T14:20

2026-06-25T14:20

2026-06-25T14:20

севастополь

происшествия

прокуратура города севастополя

налоги

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе директора строительной фирмы признали виновным в сокрытии более 7 млн рублей от взыскания недоимки по налогам, сообщает прокуратура города.С марта 2024 по август 2025 года он производил расчеты с контрагентами-кредиторами через счета шести иных коммерческих организации, а также супруги, тещи и свои собственные, минуя расчетные счета возглавляемой им фирмы.Нахимовский районный суд Севастополя назначил виновному штраф в размере 200 тысяч рублей.Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора района о взыскании с осужденного суммы недоимки в полном объеме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму директор фирмы скрыла 11 млн рублей налогов В Севастополе экс-директор стройфирмы скрыл от налоговой 5 млн рублейВ Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменов

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя, налоги, новости севастополя