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ВСУ ударили по критически важному центру Запорожской АЭС
ВСУ ударили по критически важному центру Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 25.06.2026
ВСУ ударили по критически важному центру Запорожской АЭС
ВСУ атаковали дронами здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС, которое выполняет критически важные функции по обеспечению безопасной... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T18:07
2026-06-25T18:07
2026-06-25T18:07
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запорожская область
атомная энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали дронами здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС, которое выполняет критически важные функции по обеспечению безопасной эксплуатации энергоблоков. Об этом сообщает пресс-служба станции.По предварительной информации, пострадавших нет.В пресс-службе станции отметили, что проектно-конструкторское подразделение выполняет критически важные функции по обеспечению безопасной эксплуатации энергоблоков, подготовке технических решений для модернизации оборудования, а также реализации мероприятий по продлению сроков эксплуатации объектов станции.Данная атака не создает непосредственной радиационной угрозы, но подобные действия представляют опасность для долгосрочной устойчивости процессов обеспечения безопасности атомного объекта, поскольку направлены против специалистов и инфраструктуры, отвечающих за техническое сопровождение эксплуатации станции, пояснили представители АЭС.Один из работников Запорожской АЭС погиб и еще один получил ранение в результате беспилотной атаки ВСУ на Энергодар в 18 июня. Как заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, речь о сотрудниках, напрямую ответственных за ядерную безопасность.13 июня украинские боевики атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции, входящей в состав атомных станций Росатома. Ранее в июне ВСУ атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара. Били в том числе по территории ЗАЭС, где находилась техника, обошлось без жертв, но есть раненые.Президент России Владимир Путин ранее назвал очень опасной ситуацию с регулярными обстрелами станции украинской стороной и указал, что в случае повреждения емкостей с отработанным топливом на ЗАЭС в результате ударов киевского режима, ветер может подуть и в Европу.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), новости, запорожская область, атомная энергетика, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ ударили по критически важному центру Запорожской АЭС
ВСУ атаковали критически важный центр Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали дронами здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС, которое выполняет критически важные функции по обеспечению безопасной эксплуатации энергоблоков. Об этом сообщает пресс-служба станции.
"Сегодня в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ повреждено здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской атомной электростанции, расположенное за пределами промышленной площадки ЗАЭС, в промышленной зоне. Также повреждения получили автомобили сотрудников", – сказано в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет.
В пресс-службе станции отметили, что проектно-конструкторское подразделение выполняет критически важные функции по обеспечению безопасной эксплуатации энергоблоков, подготовке технических решений для модернизации оборудования, а также реализации мероприятий по продлению сроков эксплуатации объектов станции.
"Фактически удар нанесен по одному из ключевых инженерно-технических центров Запорожской АЭС, обеспечивающему ее надежную и безопасную работу", – подчеркивается в сообщении.
Данная атака не создает непосредственной радиационной угрозы, но подобные действия представляют опасность для долгосрочной устойчивости процессов обеспечения безопасности атомного объекта, поскольку направлены против специалистов и инфраструктуры, отвечающих за техническое сопровождение эксплуатации станции, пояснили представители АЭС.
Один из работников Запорожской АЭС погиб и еще один получил ранение
в результате беспилотной атаки ВСУ на Энергодар в 18 июня. Как заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, речь о сотрудниках, напрямую ответственных за ядерную безопасность.
13 июня украинские боевики атаковали транспортный цех
Запорожской атомной электростанции, входящей в состав атомных станций Росатома. Ранее в июне ВСУ атаковали жилую застройку
и гражданскую инфраструктуру Энергодара. Били в том числе по территории ЗАЭС, где находилась техника, обошлось без жертв, но есть раненые.
Президент России Владимир Путин ранее назвал очень опасной ситуацию с регулярными обстрелами станции украинской стороной и указал, что в случае повреждения емкостей с отработанным топливом на ЗАЭС в результате ударов киевского режима, ветер может подуть и в Европу.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
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