https://crimea.ria.ru/20260625/vsu-udarili-po-kriticheski-vazhnomu-tsentru-zaporozhskoy-aes-1157171079.html

ВСУ ударили по критически важному центру Запорожской АЭС

ВСУ ударили по критически важному центру Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 25.06.2026

ВСУ ударили по критически важному центру Запорожской АЭС

ВСУ атаковали дронами здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС, которое выполняет критически важные функции по обеспечению безопасной... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T18:07

2026-06-25T18:07

2026-06-25T18:07

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

запорожская область

атомная энергетика

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали дронами здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС, которое выполняет критически важные функции по обеспечению безопасной эксплуатации энергоблоков. Об этом сообщает пресс-служба станции.По предварительной информации, пострадавших нет.В пресс-службе станции отметили, что проектно-конструкторское подразделение выполняет критически важные функции по обеспечению безопасной эксплуатации энергоблоков, подготовке технических решений для модернизации оборудования, а также реализации мероприятий по продлению сроков эксплуатации объектов станции.Данная атака не создает непосредственной радиационной угрозы, но подобные действия представляют опасность для долгосрочной устойчивости процессов обеспечения безопасности атомного объекта, поскольку направлены против специалистов и инфраструктуры, отвечающих за техническое сопровождение эксплуатации станции, пояснили представители АЭС.Один из работников Запорожской АЭС погиб и еще один получил ранение в результате беспилотной атаки ВСУ на Энергодар в 18 июня. Как заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, речь о сотрудниках, напрямую ответственных за ядерную безопасность.13 июня украинские боевики атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции, входящей в состав атомных станций Росатома. Ранее в июне ВСУ атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара. Били в том числе по территории ЗАЭС, где находилась техника, обошлось без жертв, но есть раненые.Президент России Владимир Путин ранее назвал очень опасной ситуацию с регулярными обстрелами станции украинской стороной и указал, что в случае повреждения емкостей с отработанным топливом на ЗАЭС в результате ударов киевского режима, ветер может подуть и в Европу.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), новости, запорожская область, атомная энергетика, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу