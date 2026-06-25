https://crimea.ria.ru/20260625/vsu-atakuyut-krym---sbity-bespilotniki-nad-poluostrovom-i-akvatoriyami-morey-1157178456.html

ВСУ атакуют Крым - сбиты беспилотники над полуостровом и акваториями морей

ВСУ атакуют Крым - сбиты беспилотники над полуостровом и акваториями морей - РИА Новости Крым, 25.06.2026

ВСУ атакуют Крым - сбиты беспилотники над полуостровом и акваториями морей

Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 28 украинских БПЛА над Крымом и еще пятью регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T20:48

2026-06-25T20:48

2026-06-25T20:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 28 украинских БПЛА над Крымом и еще пятью регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны России.Ранее оборонное ведомство сообщало, что в ночь на четверг силы противовоздушной обороны сбили 269 украинских беспилотников над Крымом, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской областями и другими регионами России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь помогает Крыму стабилизировать энергосистему после ударов ВССтавки высоки: для чего Киев усилил атаки на КрымВраг в небе и в сети: как жителям Крыма противостоять атакам ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, министерство обороны рф, новости крыма, срочные новости крыма