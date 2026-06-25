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ВСУ атакуют Крым - сбиты беспилотники над полуостровом и акваториями морей
ВСУ атакуют Крым - сбиты беспилотники над полуостровом и акваториями морей - РИА Новости Крым, 25.06.2026
ВСУ атакуют Крым - сбиты беспилотники над полуостровом и акваториями морей
Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 28 украинских БПЛА над Крымом и еще пятью регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T20:48
2026-06-25T20:48
2026-06-25T20:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 28 украинских БПЛА над Крымом и еще пятью регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны России.Ранее оборонное ведомство сообщало, что в ночь на четверг силы противовоздушной обороны сбили 269 украинских беспилотников над Крымом, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской областями и другими регионами России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь помогает Крыму стабилизировать энергосистему после ударов ВССтавки высоки: для чего Киев усилил атаки на КрымВраг в небе и в сети: как жителям Крыма противостоять атакам ВСУ
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ВСУ атакуют Крым - сбиты беспилотники над полуостровом и акваториями морей
Над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей уничтожены дроны ВСУ
20:48 25.06.2026 (обновлено: 20:51 25.06.2026)