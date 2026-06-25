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ВСУ атаковали филиал "Черноморнефтегаза"
ВСУ атаковали филиал "Черноморнефтегаза" - РИА Новости Крым, 25.06.2026
ВСУ атаковали филиал "Черноморнефтегаза"
В четверг, 25 июня, украинские боевики ударили по зданию "Луганскгаза" в Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T16:52
2026-06-25T16:52
2026-06-25T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В четверг, 25 июня, украинские боевики ударили по зданию "Луганскгаза" в Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.По информации Пасечника, 58-летняя пострадавшая находится в медицинском учреждении, ей оказывается необходимая помощь. Также в Лисичанске БПЛА противника ударил вблизи магазина, ранение получил 24-летний парень.Кроме того, украинские беспилотники атаковали грузовые автомобили жителей ЛНР в Новоайдарском муниципальном округ, Первомайске и на окраине Луганска. Погиб 29-летний водитель грузовика.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России отразили удары ВСУ сотнями беспилотников и американскими РСЗО HIMARS.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваСтавки высоки: для чего Киев усилил атаки на КрымВраг в небе и в сети: как жителям Крыма противостоять атакам ВСУ
луганская народная республика (лнр)
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черноморнефтегаз, луганская народная республика (лнр), новости, новости крыма, газ, газоснабжение, атаки всу
ВСУ атаковали филиал "Черноморнефтегаза"
ВСУ ударили по зданию филиала "Черноморнефтегаза" в Лисичанске
16:52 25.06.2026 (обновлено: 16:54 25.06.2026)