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Враг в небе и в сети: как жителям Крыма противостоять атакам ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Враг в небе и в сети: как жителям Крыма противостоять атакам ВСУ
Враг в небе и в сети: как жителям Крыма противостоять атакам ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Враг в небе и в сети: как жителям Крыма противостоять атакам ВСУ
На фоне массированных атак российских регионов, особенно активных в последнее время в Крыму и Севастополе, враг усиливает информационные штурмы, распространяя в РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T10:56
2026-06-25T10:56
андрей перла
мнения
атаки всу на крым
атаки всу
общество
информация
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. На фоне массированных атак российских регионов, особенно активных в последнее время в Крыму и Севастополе, враг усиливает информационные штурмы, распространяя в том числе слухи. Противостоять им успешно крымчане смогут только одним способом - пользоваться только проверенной информамцией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический обозреватель Андрей Перла.По его словам, устраивая массированные атаки на Республику Крым и город федерального значения Севастополь противник решает сразу две задачи, ни одна из которых не является военной в буквальном смысле этого слова."Первая задача - доказать своим гражданам, избирателям в Польше, в Германии, во Франции, в Италии и так далее, что так называемые удары в глубь России, удары по Крыму – это все не зря, падение экономики РФ не зря и они вот-вот ее победят – вот доказательство", – сказал Перла.Вторая задача врага – "принудить пугаться и просить свое правительство, чтобы это как можно быстрее кончилось, принять условия перемирия, которые продиктует Европейский Союз", добавил он.Нужно понимать, что главное, что всеми силами стремится сделать противник, используя информационную среду параллельно с физическим воздействием, – это искусственно масштабировать те проблемы, с которыми приходится сталкиваться россиянам в результате атак, подчеркнул он."У нас действительно много проблем. Но самое главное, что пытается сделать противник – генерализовать эти проблемы. Отдельное повышение цен на отдельной автозаправке в Московской области превращается в их сообщениях: "Бензин стоит 145 рублей за литр". Весь бензин то есть, везде. Понимаете, в чем разница? Отдельный случай поражения какого-то объекта превращается в "Москва горит", ну и так далее", – привел примеры Перла.Поэтому по-настоящему опасными могут быть слухи, которые распространяются в том числе и в социальных сетях, добавил эксперт. А значит, самый лучший способ борьбы с фейками и пропагандой противника – это "оглянуться вокруг", советует он.Только так крымчане и жители других регионов России, которые сегодня вполне по-настоящему страдают в той или иной степени – от постоянных бомбежек, нехватки топлива и разного рода "неудобств" в связи с нападениями противника – могут успешно противостоять врагу, выстоять сами и помочь выдержать натиск своей стране, считает Перла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и взрослый погибли в Крыму из-за ночных ударов ВСУ Массированный удар: над Крымом и другими регионами сбили 269 беспилотников Согласится ли Россия на прекращение огня на Украине ради переговоров
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андрей перла, мнения, атаки всу на крым, атаки всу, общество, информация, россия
Враг в небе и в сети: как жителям Крыма противостоять атакам ВСУ

Крымчанам нужно научиться противостоять информационным атакам противника – мнение

10:56 25.06.2026
 
© РИА Новости КрымМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. На фоне массированных атак российских регионов, особенно активных в последнее время в Крыму и Севастополе, враг усиливает информационные штурмы, распространяя в том числе слухи. Противостоять им успешно крымчане смогут только одним способом - пользоваться только проверенной информамцией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический обозреватель Андрей Перла.
По его словам, устраивая массированные атаки на Республику Крым и город федерального значения Севастополь противник решает сразу две задачи, ни одна из которых не является военной в буквальном смысле этого слова.
"Первая задача - доказать своим гражданам, избирателям в Польше, в Германии, во Франции, в Италии и так далее, что так называемые удары в глубь России, удары по Крыму – это все не зря, падение экономики РФ не зря и они вот-вот ее победят – вот доказательство", – сказал Перла.
Вторая задача врага – "принудить пугаться и просить свое правительство, чтобы это как можно быстрее кончилось, принять условия перемирия, которые продиктует Европейский Союз", добавил он.
"Тот факт, что Россия постепенно побеждает на поле боя, сомнению не подлежит. Но то, что удар сегодня наносится по российскому общественному мнению в Крыму, в Севастополе, на Кубани, в Москве, в Воронеже, в Пензе и так далее – это тоже факт", – отметил Перла.
Нужно понимать, что главное, что всеми силами стремится сделать противник, используя информационную среду параллельно с физическим воздействием, – это искусственно масштабировать те проблемы, с которыми приходится сталкиваться россиянам в результате атак, подчеркнул он.
"У нас действительно много проблем. Но самое главное, что пытается сделать противник – генерализовать эти проблемы. Отдельное повышение цен на отдельной автозаправке в Московской области превращается в их сообщениях: "Бензин стоит 145 рублей за литр". Весь бензин то есть, везде. Понимаете, в чем разница? Отдельный случай поражения какого-то объекта превращается в "Москва горит", ну и так далее", – привел примеры Перла.
Поэтому по-настоящему опасными могут быть слухи, которые распространяются в том числе и в социальных сетях, добавил эксперт. А значит, самый лучший способ борьбы с фейками и пропагандой противника – это "оглянуться вокруг", советует он.
"Существует объективная реальность, данная нам в ощущениях – мы в ней живем. В этой объективной реальности, будем откровенны, не все хорошо. Но катастрофы не происходит ни в Московской области, ни в Воронеже, ни в Пензе, ни в Перми, ни в Тюмени, ни в Крыму, ни в Севастополе. И нужно очень четко отделять то, что вы видите, о чем вы действительно знаете, что оно произошло, от того, о чем вам рассказывают с надеждой вызвать ужас и, главное, принудить к каким-то безумным действиям", – сказал Перла.
Только так крымчане и жители других регионов России, которые сегодня вполне по-настоящему страдают в той или иной степени – от постоянных бомбежек, нехватки топлива и разного рода "неудобств" в связи с нападениями противника – могут успешно противостоять врагу, выстоять сами и помочь выдержать натиск своей стране, считает Перла.
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