https://crimea.ria.ru/20260625/vrag-rasprostranyaet-novye-feyki-o-kryme-1157155918.html

Враг распространяет новые фейки о Крыме

Враг распространяет новые фейки о Крыме - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Враг распространяет новые фейки о Крыме

Враг распространяет новые фейки о том, что жителям якобы необходимо срочно покинуть Крым. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T11:57

2026-06-25T11:57

2026-06-25T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Враг распространяет новые фейки о том, что жителям якобы необходимо срочно покинуть Крым. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков.Он обратился к крымчанам с просьбой доверять только официальным источникам информации и дал рекомендацию "почистить" чаты в мессенджерах."Видите в домовом или другом чате "дочь офицера", "брата солдата с передовой" или "жену силовика" – удалите и заблокируйте", – посоветовал советник главы Крыма.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее опроверг ложные утверждения о якобы подготовке к прекращению транспортного сообщения региона с Крымом. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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