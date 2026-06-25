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Враг распространяет новые фейки о Крыме - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Враг распространяет новые фейки о Крыме
Враг распространяет новые фейки о Крыме - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Враг распространяет новые фейки о Крыме
Враг распространяет новые фейки о том, что жителям якобы необходимо срочно покинуть Крым. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T11:57
2026-06-25T11:57
информация
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новости крыма
фейк
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Враг распространяет новые фейки о том, что жителям якобы необходимо срочно покинуть Крым. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков.Он обратился к крымчанам с просьбой доверять только официальным источникам информации и дал рекомендацию "почистить" чаты в мессенджерах."Видите в домовом или другом чате "дочь офицера", "брата солдата с передовой" или "жену силовика" – удалите и заблокируйте", – посоветовал советник главы Крыма.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее опроверг ложные утверждения о якобы подготовке к прекращению транспортного сообщения региона с Крымом. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
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РИА Новости Крым
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информация, крым, новости крыма, фейк, олег крючков, общество
Враг распространяет новые фейки о Крыме

Враг пытается раскачать ситуацию в Крыму – советник Аксенова

11:57 25.06.2026
 
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Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Враг распространяет новые фейки о том, что жителям якобы необходимо срочно покинуть Крым. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков.
"Фиксируем массовые вбросы врага в разнообразных чатах. Содержание простое и незатейливое, мол, чиновники вывезли семьи, нужно уезжать...", – написал в Крючков с своем канале в МАКС.
Он обратился к крымчанам с просьбой доверять только официальным источникам информации и дал рекомендацию "почистить" чаты в мессенджерах.
"Видите в домовом или другом чате "дочь офицера", "брата солдата с передовой" или "жену силовика" – удалите и заблокируйте", – посоветовал советник главы Крыма.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее опроверг ложные утверждения о якобы подготовке к прекращению транспортного сообщения региона с Крымом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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