https://crimea.ria.ru/20260625/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-sevastopole-1157124576.html

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе снова объявили воздушную тревогу. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T23:37

2026-06-25T23:37

2026-06-25T23:37

воздушная тревога в севастополе

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе снова объявили воздушную тревогу. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее губернатор. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя