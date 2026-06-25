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Влетели в отбойник: ребенок и две женщины пострадали в ДТП на Кубани
Влетели в отбойник: ребенок и две женщины пострадали в ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Влетели в отбойник: ребенок и две женщины пострадали в ДТП на Кубани
Две женины и 8-летний ребенок пострадали в столкновении двух иномарок на Кубани, сообщает утром в четверг пресс-служба полиции Краснодарского края. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T09:39
2026-06-25T09:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Две женины и 8-летний ребенок пострадали в столкновении двух иномарок на Кубани, сообщает утром в четверг пресс-служба полиции Краснодарского края.По данным правоохранителей, авария произошла накануне на автодороге Гулькевичи-Кавказская. 42-летняя водитель за рулем Reno не уступила дорогу автомобилю JAC под управлением 64-летней женщины. От удара обе машины врезались в дорожное ограждение.Госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большегруз влетел в микроавтобус на Кубани – ранены трое детейВ Крыму на водителя BMW возбудили дело за смертельное ДТП с микроавтобусомПассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Крыму – есть погибшие
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, дтп, происшествия, новости
Влетели в отбойник: ребенок и две женщины пострадали в ДТП на Кубани
На Кубани в столкновении двух иномарок пострадали 8-летний ребенок и две женщины