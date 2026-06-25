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В Севастополе у абитуриентов популярны экономика и психология - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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В Севастополе у абитуриентов популярны экономика и психология
В Севастополе у абитуриентов популярны экономика и психология - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Севастополе у абитуриентов популярны экономика и психология
Традиционно самыми популярными направлениями среди абитуриентов, поступающих в филиал Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова в Севастополе, являются... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T15:22
2026-06-25T15:22
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Традиционно самыми популярными направлениями среди абитуриентов, поступающих в филиал Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова в Севастополе, являются экономика и психология. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор данного вуза Ольга Шпырко. "Традиционно уже сейчас в явных лидерах у нас направление "экономика", "государственное и муниципальное управление", также среди абитуриентов в этом году "психология" пользуется популярностью. Ну, а дальше идет "математика" и "физика", - сказала она. "МГУ им. М.В. Ломоносова зачисляет абитуриентов не только по результатам Единого государственного экзамена, но, в том числе, и по дополнительному вступительному испытанию, которое сдается на каждое накопление подготовки", - обозначила Шпырко. Кроме баллов, которые получают абитуриенты при сдаче дополнительного вступительного испытания, в вузе можно получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Например, спортивные достижения, победы в различных олимпиадах, а также за итоговое сочинение, золотую или серебряную медали. При этом максимальное количество баллов, которые абитуриенты могут набрать за общие индивидуальные достижения, не более десяти. Помимо дополнительных баллов за общие достижения, есть еще и целевые индивидуальные достижения - это до 5 баллов. По результатам набранных баллов осуществляется рейтинг абитуриентов и происходит зачисление, добавила она. Прием заявлений в вузы и колледжи полуострова начался 20 июня. Абитуриенты могут подать документы через портал "Госуслуги", по почте или лично в приемную комиссию. Поступающий по-прежнему вправе выбрать пять вузов и пять специальностей. По некоторым из них выпускникам предстоит пройти вступительное испытание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование в крыму и севастополе, высшее образование, севастополь, новости севастополя
В Севастополе у абитуриентов популярны экономика и психология

В Севастопольском филиале МГУ абитуриенты чаще выбирают экономику

15:22 25.06.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкПриемная кампания в российских вузах
Приемная кампания в российских вузах - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Традиционно самыми популярными направлениями среди абитуриентов, поступающих в филиал Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова в Севастополе, являются экономика и психология. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор данного вуза Ольга Шпырко.
"Традиционно уже сейчас в явных лидерах у нас направление "экономика", "государственное и муниципальное управление", также среди абитуриентов в этом году "психология" пользуется популярностью. Ну, а дальше идет "математика" и "физика", - сказала она.
При этом средний балл в вузе от 230, а на ряд направлений подготовки есть даже выше 300. Что касается проходных баллов, то ониотличаются на разных направлениях. Так, например, на специальность "журналистика" в прошлом году проходной балл был 301, уточнила директор.
"МГУ им. М.В. Ломоносова зачисляет абитуриентов не только по результатам Единого государственного экзамена, но, в том числе, и по дополнительному вступительному испытанию, которое сдается на каждое накопление подготовки", - обозначила Шпырко.
Кроме баллов, которые получают абитуриенты при сдаче дополнительного вступительного испытания, в вузе можно получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Например, спортивные достижения, победы в различных олимпиадах, а также за итоговое сочинение, золотую или серебряную медали. При этом максимальное количество баллов, которые абитуриенты могут набрать за общие индивидуальные достижения, не более десяти.
Помимо дополнительных баллов за общие достижения, есть еще и целевые индивидуальные достижения - это до 5 баллов. По результатам набранных баллов осуществляется рейтинг абитуриентов и происходит зачисление, добавила она.
Прием заявлений в вузы и колледжи полуострова начался 20 июня. Абитуриенты могут подать документы через портал "Госуслуги", по почте или лично в приемную комиссию. Поступающий по-прежнему вправе выбрать пять вузов и пять специальностей. По некоторым из них выпускникам предстоит пройти вступительное испытание.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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