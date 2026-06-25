https://crimea.ria.ru/20260625/v-sevastopole-u-abiturientov-populyarny-ekonomika-i-psikhologiya-1157162748.html

В Севастополе у абитуриентов популярны экономика и психология

В Севастополе у абитуриентов популярны экономика и психология - РИА Новости Крым, 25.06.2026

В Севастополе у абитуриентов популярны экономика и психология

Традиционно самыми популярными направлениями среди абитуриентов, поступающих в филиал Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова в Севастополе, являются... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T15:22

2026-06-25T15:22

2026-06-25T15:22

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Традиционно самыми популярными направлениями среди абитуриентов, поступающих в филиал Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова в Севастополе, являются экономика и психология. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор данного вуза Ольга Шпырко. "Традиционно уже сейчас в явных лидерах у нас направление "экономика", "государственное и муниципальное управление", также среди абитуриентов в этом году "психология" пользуется популярностью. Ну, а дальше идет "математика" и "физика", - сказала она. "МГУ им. М.В. Ломоносова зачисляет абитуриентов не только по результатам Единого государственного экзамена, но, в том числе, и по дополнительному вступительному испытанию, которое сдается на каждое накопление подготовки", - обозначила Шпырко. Кроме баллов, которые получают абитуриенты при сдаче дополнительного вступительного испытания, в вузе можно получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Например, спортивные достижения, победы в различных олимпиадах, а также за итоговое сочинение, золотую или серебряную медали. При этом максимальное количество баллов, которые абитуриенты могут набрать за общие индивидуальные достижения, не более десяти. Помимо дополнительных баллов за общие достижения, есть еще и целевые индивидуальные достижения - это до 5 баллов. По результатам набранных баллов осуществляется рейтинг абитуриентов и происходит зачисление, добавила она. Прием заявлений в вузы и колледжи полуострова начался 20 июня. Абитуриенты могут подать документы через портал "Госуслуги", по почте или лично в приемную комиссию. Поступающий по-прежнему вправе выбрать пять вузов и пять специальностей. По некоторым из них выпускникам предстоит пройти вступительное испытание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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