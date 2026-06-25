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В Севастополе продлили время работы кафе и ресторанов - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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В Севастополе продлили время работы кафе и ресторанов
В Севастополе продлили время работы кафе и ресторанов - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Севастополе продлили время работы кафе и ресторанов
Власти Севастополя продлили время работы кафе и ресторанов до 23 часов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T21:30
2026-06-25T21:34
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
общепит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Власти Севастополя продлили время работы кафе и ресторанов до 23 часов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Общественный транспорт, как и прежде, работает до 22:00, заметил он и попросил горожан учитывать это при планировании поездок.С 21 июня в Севастополе из-за атак ВСУ ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменили все массовые уличные мероприятия.В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.Энергетикам в течение суток удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Также в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.В четверг сообщалось, что более сотни улиц города и несколько прилегающих населенных пунктов пока остаются обесточенными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, общепит, общество
В Севастополе продлили время работы кафе и ресторанов

В Севастополе продлили время работы кафе и ресторанов до 23.00

21:30 25.06.2026 (обновлено: 21:34 25.06.2026)
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкДевушки сидят за столиком в уличном кафе в Севастополе
Девушки сидят за столиком в уличном кафе в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Власти Севастополя продлили время работы кафе и ресторанов до 23 часов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"По просьбе предпринимателей продлили время работы кафе и ресторанов до 23:00", - написал он в своем канале в МАКС.
Общественный транспорт, как и прежде, работает до 22:00, заметил он и попросил горожан учитывать это при планировании поездок.
С 21 июня в Севастополе из-за атак ВСУ ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменили все массовые уличные мероприятия.
В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.
Энергетикам в течение суток удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Также в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.
В четверг сообщалось, что более сотни улиц города и несколько прилегающих населенных пунктов пока остаются обесточенными.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевОбщепитОбщество
 
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