В Севастополе продлили время работы кафе и ресторанов
В Севастополе продлили время работы кафе и ресторанов до 23.00
21:30 25.06.2026 (обновлено: 21:34 25.06.2026)
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкДевушки сидят за столиком в уличном кафе в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Власти Севастополя продлили время работы кафе и ресторанов до 23 часов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"По просьбе предпринимателей продлили время работы кафе и ресторанов до 23:00", - написал он в своем канале в МАКС.
Общественный транспорт, как и прежде, работает до 22:00, заметил он и попросил горожан учитывать это при планировании поездок.
С 21 июня в Севастополе из-за атак ВСУ ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменили все массовые уличные мероприятия.
В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.
Энергетикам в течение суток удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Также в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.
В четверг сообщалось, что более сотни улиц города и несколько прилегающих населенных пунктов пока остаются обесточенными.