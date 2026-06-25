https://crimea.ria.ru/20260625/v-sevastopole-prodlili-vremya-raboty-kafe-i-restoranov-1157178848.html

В Севастополе продлили время работы кафе и ресторанов

В Севастополе продлили время работы кафе и ресторанов - РИА Новости Крым, 25.06.2026

В Севастополе продлили время работы кафе и ресторанов

Власти Севастополя продлили время работы кафе и ресторанов до 23 часов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T21:30

2026-06-25T21:30

2026-06-25T21:34

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

общепит

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111681/93/1116819334_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_cf08aa850e27b0d51dcb8439df969592.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Власти Севастополя продлили время работы кафе и ресторанов до 23 часов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Общественный транспорт, как и прежде, работает до 22:00, заметил он и попросил горожан учитывать это при планировании поездок.С 21 июня в Севастополе из-за атак ВСУ ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменили все массовые уличные мероприятия.В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.Энергетикам в течение суток удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Также в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.В четверг сообщалось, что более сотни улиц города и несколько прилегающих населенных пунктов пока остаются обесточенными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, общепит, общество