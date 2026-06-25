https://crimea.ria.ru/20260625/v-sevastopole-ozhidaetsya-chrezvychaynaya-pozharnaya-opasnost-1157170977.html
В Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность
В Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Севастополе 26-28 июня. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T20:23
2026-06-25T20:23
2026-06-25T20:23
севастополь
новости севастополя
мчс севастополя
прогноз
погода
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/19/1157173222_94:0:1826:974_1920x0_80_0_0_274305b079ae84fa984c1f385ea48852.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Севастополе 26-28 июня. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.МЧС Севастополя призывает соблюдать меры пожарной безопасности, в частности, не бросать на землю горящие спички и тлеющие окурки; не разводить костры, не использовать мангалы в лесах и на полях; не оставлять на природе мусор, особенно бутылки и стекла.Ранее сообщалось, что со среды, 24 июня, в Крыму введен особый противопожарный режим. 25-26 июня в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму потушили пожар в национальном парке под СимферополемПожар на складе в Симферополе потушилиВ Крыму потушили более 700 пожаров
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/19/1157173222_0:0:1597:1198_1920x0_80_0_0_d47fcf816b77fb81327e2e6737eb7c27.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, мчс севастополя, прогноз, погода
В Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность
В Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность 26-28 июня