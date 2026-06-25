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В Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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В Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность
В Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Севастополе 26-28 июня. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Севастополе 26-28 июня. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.МЧС Севастополя призывает соблюдать меры пожарной безопасности, в частности, не бросать на землю горящие спички и тлеющие окурки; не разводить костры, не использовать мангалы в лесах и на полях; не оставлять на природе мусор, особенно бутылки и стекла.Ранее сообщалось, что со среды, 24 июня, в Крыму введен особый противопожарный режим. 25-26 июня в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму потушили пожар в национальном парке под СимферополемПожар на складе в Симферополе потушилиВ Крыму потушили более 700 пожаров
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РИА Новости Крым
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В Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность

В Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность 26-28 июня

20:23 25.06.2026
 
© МЧС РоссииЛесной пожар
Лесной пожар
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Севастополе 26-28 июня. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
"Ожидается, что на территории нашего региона 26 июня и в два последующих дня впервые за это лето будет установлен 5-й (чрезвычайный) класс пожарной опасности. Он предполагает самый серьезный риск пожаров в лесах и на открытых природных территориях", – говорится в сообщении.
МЧС Севастополя призывает соблюдать меры пожарной безопасности, в частности, не бросать на землю горящие спички и тлеющие окурки; не разводить костры, не использовать мангалы в лесах и на полях; не оставлять на природе мусор, особенно бутылки и стекла.
Ранее сообщалось, что со среды, 24 июня, в Крыму введен особый противопожарный режим. 25-26 июня в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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