https://crimea.ria.ru/20260625/v-peschere-tavrida-nashli-chasti-170-ogromnykh-iskopaemykh-nosorogov-1157168079.html

В пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов

В пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов - РИА Новости Крым, 25.06.2026

В пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов

В пещере Таврида в Крыму ученые нашли подтверждение того, что миллионы лет назад на полуострове обитали крупные носороги из семейства эласмотерия – хапровский... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T21:56

2026-06-25T21:56

2026-06-25T21:56

история

крым

пещера "таврида"

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В пещере Таврида в Крыму ученые нашли подтверждение того, что миллионы лет назад на полуострове обитали крупные носороги из семейства эласмотерия – хапровский эласмотерий. Об этом сообщает пресс-центр Российской академии наук.В пещере были найдены зубы, фрагменты челюстей и кости конечностей эласмотериев (всего 170 экземпляров). Представлены преимущественно зубы молодых животных,Находки из пещеры в Белогорском районе Крыма помогла расширить хронологические рамки распространения вида. Ученые теперь удостоверились, что на территории Крыма, Северного Причерноморья и Предкавказья этот вид был характерен для хапровского и псекупского фаунистических комплексов и существовал в интервале 2,6–1,6 миллиона лет назад.Палеонтологи добавляют, что род Elasmotherium, вероятно, появился в позднем плиоцене и существовал вплоть до позднего плейстоцена. Ареал рода простирался от Центральной Европы и Северо-Западного Причерноморья до востока Азии. Для эласмотериев характерны складчатая зубная эмаль и куполообразно возвышенные лобные кости, очевидно, служившие для прикрепления большого рога.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Уменьшенная копия "Тавриды": под Симферополем обнаружили новую пещеруТрехметровая цапля: палеонтологи открыли новый вид динозавраВ нем плескались динозавры: в Крыму нашли следы древнего озера

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пещера "таврида"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, крым, пещера "таврида", наука и технологии