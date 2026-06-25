https://crimea.ria.ru/20260625/v-peschere-tavrida-nashli-chasti-170-ogromnykh-iskopaemykh-nosorogov-1157168079.html
В пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов
В пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов
В пещере Таврида в Крыму ученые нашли подтверждение того, что миллионы лет назад на полуострове обитали крупные носороги из семейства эласмотерия – хапровский... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T21:56
2026-06-25T21:56
2026-06-25T21:56
история
крым
пещера "таврида"
наука и технологии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/19/1157167946_0:104:3273:1945_1920x0_80_0_0_b0eed2a91cfb29c8085d3ec74488cca3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В пещере Таврида в Крыму ученые нашли подтверждение того, что миллионы лет назад на полуострове обитали крупные носороги из семейства эласмотерия – хапровский эласмотерий. Об этом сообщает пресс-центр Российской академии наук.В пещере были найдены зубы, фрагменты челюстей и кости конечностей эласмотериев (всего 170 экземпляров). Представлены преимущественно зубы молодых животных,Находки из пещеры в Белогорском районе Крыма помогла расширить хронологические рамки распространения вида. Ученые теперь удостоверились, что на территории Крыма, Северного Причерноморья и Предкавказья этот вид был характерен для хапровского и псекупского фаунистических комплексов и существовал в интервале 2,6–1,6 миллиона лет назад.Палеонтологи добавляют, что род Elasmotherium, вероятно, появился в позднем плиоцене и существовал вплоть до позднего плейстоцена. Ареал рода простирался от Центральной Европы и Северо-Западного Причерноморья до востока Азии. Для эласмотериев характерны складчатая зубная эмаль и куполообразно возвышенные лобные кости, очевидно, служившие для прикрепления большого рога.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Уменьшенная копия "Тавриды": под Симферополем обнаружили новую пещеруТрехметровая цапля: палеонтологи открыли новый вид динозавраВ нем плескались динозавры: в Крыму нашли следы древнего озера
крым
пещера "таврида"
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/19/1157167946_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_fae4efc54ca720dcf3db5cb7223d917c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
история, крым, пещера "таврида", наука и технологии
В пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов
Останки огромных древних носорогов из Крыма перевернули взгляды ученых
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В пещере Таврида в Крыму ученые нашли подтверждение того, что миллионы лет назад на полуострове обитали крупные носороги из семейства эласмотерия – хапровский эласмотерий. Об этом сообщает пресс-центр Российской академии наук.
В пещере были найдены зубы, фрагменты челюстей и кости конечностей эласмотериев (всего 170 экземпляров). Представлены преимущественно зубы молодых животных,
"Следует полагать, что молодые эласмотерии могли быть регулярной добычей наиболее крупных хищных млекопитающих Тавриды – саблезубых кошек гомотериев и гигантских гиен пахикрокут. Остатки (прежде всего фрагменты конечностей) погибших по каким-то причинам взрослых особей, слишком крупных для нападения любого хищника, могли быть принесены в пещеру пахикрокутами как эффективными падальщиками", – сообщили в Академии.
Находки из пещеры в Белогорском районе Крыма помогла расширить хронологические рамки распространения вида. Ученые теперь удостоверились, что на территории Крыма, Северного Причерноморья и Предкавказья этот вид был характерен для хапровского и псекупского фаунистических комплексов и существовал в интервале 2,6–1,6 миллиона лет назад.
Палеонтологи добавляют, что род Elasmotherium, вероятно, появился в позднем плиоцене и существовал вплоть до позднего плейстоцена. Ареал рода простирался от Центральной Европы и Северо-Западного Причерноморья до востока Азии. Для эласмотериев характерны складчатая зубная эмаль и куполообразно возвышенные лобные кости, очевидно, служившие для прикрепления большого рога.
"Эласмотерии были крупнейшими носорогами в истории семейства Rhinocerotidae и вторыми по величине в надсемействе носорогообразных после гигантских носорогов семейства Indricotheriidae. Самые крупные эласмотерии могли достигать длины тела около 5 метров и массы 4–5 тонн. По строению зубов и скелета предполагается, что они были обитателями открытых пространств и питались травой и подземными частями растений", – говорится в результатах исследования, опубликованного для общественности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: