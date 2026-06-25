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В пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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В пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов
В пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов
В пещере Таврида в Крыму ученые нашли подтверждение того, что миллионы лет назад на полуострове обитали крупные носороги из семейства эласмотерия – хапровский... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T21:56
2026-06-25T21:56
история
крым
пещера "таврида"
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В пещере Таврида в Крыму ученые нашли подтверждение того, что миллионы лет назад на полуострове обитали крупные носороги из семейства эласмотерия – хапровский эласмотерий. Об этом сообщает пресс-центр Российской академии наук.В пещере были найдены зубы, фрагменты челюстей и кости конечностей эласмотериев (всего 170 экземпляров). Представлены преимущественно зубы молодых животных,Находки из пещеры в Белогорском районе Крыма помогла расширить хронологические рамки распространения вида. Ученые теперь удостоверились, что на территории Крыма, Северного Причерноморья и Предкавказья этот вид был характерен для хапровского и псекупского фаунистических комплексов и существовал в интервале 2,6–1,6 миллиона лет назад.Палеонтологи добавляют, что род Elasmotherium, вероятно, появился в позднем плиоцене и существовал вплоть до позднего плейстоцена. Ареал рода простирался от Центральной Европы и Северо-Западного Причерноморья до востока Азии. Для эласмотериев характерны складчатая зубная эмаль и куполообразно возвышенные лобные кости, очевидно, служившие для прикрепления большого рога.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Уменьшенная копия "Тавриды": под Симферополем обнаружили новую пещеруТрехметровая цапля: палеонтологи открыли новый вид динозавраВ нем плескались динозавры: в Крыму нашли следы древнего озера
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РИА Новости Крым
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история, крым, пещера "таврида", наука и технологии
В пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов

Останки огромных древних носорогов из Крыма перевернули взгляды ученых

21:56 25.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНосороги в зоопарке
Носороги в зоопарке - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В пещере Таврида в Крыму ученые нашли подтверждение того, что миллионы лет назад на полуострове обитали крупные носороги из семейства эласмотерия – хапровский эласмотерий. Об этом сообщает пресс-центр Российской академии наук.
В пещере были найдены зубы, фрагменты челюстей и кости конечностей эласмотериев (всего 170 экземпляров). Представлены преимущественно зубы молодых животных,

"Следует полагать, что молодые эласмотерии могли быть регулярной добычей наиболее крупных хищных млекопитающих Тавриды – саблезубых кошек гомотериев и гигантских гиен пахикрокут. Остатки (прежде всего фрагменты конечностей) погибших по каким-то причинам взрослых особей, слишком крупных для нападения любого хищника, могли быть принесены в пещеру пахикрокутами как эффективными падальщиками", – сообщили в Академии.

Находки из пещеры в Белогорском районе Крыма помогла расширить хронологические рамки распространения вида. Ученые теперь удостоверились, что на территории Крыма, Северного Причерноморья и Предкавказья этот вид был характерен для хапровского и псекупского фаунистических комплексов и существовал в интервале 2,6–1,6 миллиона лет назад.
Палеонтологи добавляют, что род Elasmotherium, вероятно, появился в позднем плиоцене и существовал вплоть до позднего плейстоцена. Ареал рода простирался от Центральной Европы и Северо-Западного Причерноморья до востока Азии. Для эласмотериев характерны складчатая зубная эмаль и куполообразно возвышенные лобные кости, очевидно, служившие для прикрепления большого рога.
"Эласмотерии были крупнейшими носорогами в истории семейства Rhinocerotidae и вторыми по величине в надсемействе носорогообразных после гигантских носорогов семейства Indricotheriidae. Самые крупные эласмотерии могли достигать длины тела около 5 метров и массы 4–5 тонн. По строению зубов и скелета предполагается, что они были обитателями открытых пространств и питались травой и подземными частями растений", – говорится в результатах исследования, опубликованного для общественности.
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