https://crimea.ria.ru/20260625/v-mid-rf-nazvali-vopiyuschim-aktom-tsenzury-udalenie-servisov-iz-app-store-1157168656.html

В МИД РФ назвали вопиющим актом цензуры удаление сервисов из App Store

В МИД РФ назвали вопиющим актом цензуры удаление сервисов из App Store - РИА Новости Крым, 25.06.2026

В МИД РФ назвали вопиющим актом цензуры удаление сервисов из App Store

Удаление корпорацией Apple ряда российских сервисов из App Store является циничным и вопиющим актом политической цензуры. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T17:15

2026-06-25T17:15

2026-06-25T17:15

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Удаление корпорацией Apple ряда российских сервисов из App Store является циничным и вопиющим актом политической цензуры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.Как отметила Захарова, американская компания Apple де-факто поразила в правах десятки миллионов российских пользователей, которые ежедневно пользуются этими сервисами.Она указала, что по итогам 2025 года среднемесячная аудитория VK превысила 900 миллионов пользователей, "Одноклассников" – 35 миллионов пользователей. Это пользователи из разных стран и разных национальностей, которые говорят на разных языках, подчеркнула представитель МИД России.Захарова подчеркнула, что удаление сервисов произошло без уведомления, в одностороннем порядке, без выдвижения каких-либо претензий."Можно окончательно ставить крест на каких-либор рассуждениях о цифровых свободах, о которых так любят пафосно вещать представители и руководители американских IT-корпораций", - констатировала дипломат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, интернет, политика