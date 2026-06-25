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В МИД РФ назвали вопиющим актом цензуры удаление сервисов из App Store - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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В МИД РФ назвали вопиющим актом цензуры удаление сервисов из App Store
В МИД РФ назвали вопиющим актом цензуры удаление сервисов из App Store - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В МИД РФ назвали вопиющим актом цензуры удаление сервисов из App Store
Удаление корпорацией Apple ряда российских сервисов из App Store является циничным и вопиющим актом политической цензуры. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T17:15
2026-06-25T17:15
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Удаление корпорацией Apple ряда российских сервисов из App Store является циничным и вопиющим актом политической цензуры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.Как отметила Захарова, американская компания Apple де-факто поразила в правах десятки миллионов российских пользователей, которые ежедневно пользуются этими сервисами.Она указала, что по итогам 2025 года среднемесячная аудитория VK превысила 900 миллионов пользователей, "Одноклассников" – 35 миллионов пользователей. Это пользователи из разных стран и разных национальностей, которые говорят на разных языках, подчеркнула представитель МИД России.Захарова подчеркнула, что удаление сервисов произошло без уведомления, в одностороннем порядке, без выдвижения каких-либо претензий."Можно окончательно ставить крест на каких-либор рассуждениях о цифровых свободах, о которых так любят пафосно вещать представители и руководители американских IT-корпораций", - констатировала дипломат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, интернет, политика
В МИД РФ назвали вопиющим актом цензуры удаление сервисов из App Store

Удаление российских сервисов из App Store является циничным актом цензуры – МИД

17:15 25.06.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Удаление корпорацией Apple ряда российских сервисов из App Store является циничным и вопиющим актом политической цензуры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.
"Это очередной циничный, вопиющий акт политической цензуры, безусловно… Это настоящая зачистка информационно-коммуникационного пространства… от неугодных конкурентов", - сказала дипломат на брифинге в четверг.
Как отметила Захарова, американская компания Apple де-факто поразила в правах десятки миллионов российских пользователей, которые ежедневно пользуются этими сервисами.
Она указала, что по итогам 2025 года среднемесячная аудитория VK превысила 900 миллионов пользователей, "Одноклассников" – 35 миллионов пользователей. Это пользователи из разных стран и разных национальностей, которые говорят на разных языках, подчеркнула представитель МИД России.
Захарова подчеркнула, что удаление сервисов произошло без уведомления, в одностороннем порядке, без выдвижения каких-либо претензий.
"Можно окончательно ставить крест на каких-либор рассуждениях о цифровых свободах, о которых так любят пафосно вещать представители и руководители американских IT-корпораций", - констатировала дипломат.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиИнтернетПолитика
 
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