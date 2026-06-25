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В Крыму в медколледж в первую очередь попадут абитуриенты-целевики - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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В Крыму в медколледж в первую очередь попадут абитуриенты-целевики
В Крыму в медколледж в первую очередь попадут абитуриенты-целевики - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Крыму в медколледж в первую очередь попадут абитуриенты-целевики
Впервые абитуриенты, поступающие в Крымский медицинский колледж с целевым направлением, будут обладать правом первоочередного зачисления. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T14:05
2026-06-25T14:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Впервые абитуриенты, поступающие в Крымский медицинский колледж с целевым направлением, будут обладать правом первоочередного зачисления. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор этого образовательного учреждения Аркадий Писарев.По его словам, такое нововведение позволит урегулировать потребности в нехватке медицинских работников уже на этапе приема абитуриентов."Кроме того, без этих изменений, которые вступили в силу в этом году, у абитуриентов не было мотива закрепляться договором на какое-то конкретное рабочее место в конкретной медицинской организации, люди не считали для себя это целесообразным, глядя в перспективу трех лет. Ведь с этими специальностями рынок труда предоставляет на выбор огромное количество вакансий", - пояснил он.Также Писарев напомнил, что Крымский медицинский колледж обучает медицинских сестер, фельдшеров, акушерок, которые очень нужны системе здравоохранения, и которых ждут медицинские организации республики.По его словам, наиболее высокий конкурс в этом году на специальности "лечебное дело". Чаще всего в колледж поступают выпускники девятого класса.Прием заявлений в вузы и колледжи полуострова начался 20 июня. Абитуриенты могут подать документы через портал Госуслуги, по почте или лично в приемную комиссию. Поступающий по-прежнему вправе выбрать пять вузов и пять специальностей. По некоторым из них выпускникам предстоит пройти вступительное испытание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, образование в крыму и севастополе, высшее образование, медицина, новости крыма, общество, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму в медколледж в первую очередь попадут абитуриенты-целевики

В Крыму право первоочередного зачисления в медколледж получили абитуриенты-целевики

14:05 25.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедицинской академии им. С.И. Георгиевского – одному из старейших вузов Крыма – исполнилось 90 лет
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского – одному из старейших вузов Крыма – исполнилось 90 лет - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Впервые абитуриенты, поступающие в Крымский медицинский колледж с целевым направлением, будут обладать правом первоочередного зачисления. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор этого образовательного учреждения Аркадий Писарев.
"В этом году абитуриенты, которые будут поступать как "целевики", то есть, на целевые места согласно заявке, которая определена министерством здравоохранения Республики Крым, будут обладать правом первоочередного зачисления. Это впервые", - сообщил Писарев.
По его словам, такое нововведение позволит урегулировать потребности в нехватке медицинских работников уже на этапе приема абитуриентов.
"Кроме того, без этих изменений, которые вступили в силу в этом году, у абитуриентов не было мотива закрепляться договором на какое-то конкретное рабочее место в конкретной медицинской организации, люди не считали для себя это целесообразным, глядя в перспективу трех лет. Ведь с этими специальностями рынок труда предоставляет на выбор огромное количество вакансий", - пояснил он.
Также Писарев напомнил, что Крымский медицинский колледж обучает медицинских сестер, фельдшеров, акушерок, которые очень нужны системе здравоохранения, и которых ждут медицинские организации республики.
По его словам, наиболее высокий конкурс в этом году на специальности "лечебное дело". Чаще всего в колледж поступают выпускники девятого класса.
Прием заявлений в вузы и колледжи полуострова начался 20 июня. Абитуриенты могут подать документы через портал Госуслуги, по почте или лично в приемную комиссию. Поступающий по-прежнему вправе выбрать пять вузов и пять специальностей. По некоторым из них выпускникам предстоит пройти вступительное испытание.
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