https://crimea.ria.ru/20260625/v-krymu-v-medkolledzh-v-pervuyu-ochered-popadut-abiturienty-tseleviki-1157162981.html

В Крыму в медколледж в первую очередь попадут абитуриенты-целевики

В Крыму в медколледж в первую очередь попадут абитуриенты-целевики - РИА Новости Крым, 25.06.2026

В Крыму в медколледж в первую очередь попадут абитуриенты-целевики

Впервые абитуриенты, поступающие в Крымский медицинский колледж с целевым направлением, будут обладать правом первоочередного зачисления. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T14:05

2026-06-25T14:05

2026-06-25T14:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Впервые абитуриенты, поступающие в Крымский медицинский колледж с целевым направлением, будут обладать правом первоочередного зачисления. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор этого образовательного учреждения Аркадий Писарев.По его словам, такое нововведение позволит урегулировать потребности в нехватке медицинских работников уже на этапе приема абитуриентов."Кроме того, без этих изменений, которые вступили в силу в этом году, у абитуриентов не было мотива закрепляться договором на какое-то конкретное рабочее место в конкретной медицинской организации, люди не считали для себя это целесообразным, глядя в перспективу трех лет. Ведь с этими специальностями рынок труда предоставляет на выбор огромное количество вакансий", - пояснил он.Также Писарев напомнил, что Крымский медицинский колледж обучает медицинских сестер, фельдшеров, акушерок, которые очень нужны системе здравоохранения, и которых ждут медицинские организации республики.По его словам, наиболее высокий конкурс в этом году на специальности "лечебное дело". Чаще всего в колледж поступают выпускники девятого класса.Прием заявлений в вузы и колледжи полуострова начался 20 июня. Абитуриенты могут подать документы через портал Госуслуги, по почте или лично в приемную комиссию. Поступающий по-прежнему вправе выбрать пять вузов и пять специальностей. По некоторым из них выпускникам предстоит пройти вступительное испытание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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