https://crimea.ria.ru/20260625/v-krymu-sokratili-chislo-poezdov-1157150179.html

В Крыму сократили число поездов

В Крыму сократили число поездов - РИА Новости Крым, 25.06.2026

В Крыму сократили число поездов

Количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T09:07

2026-06-25T09:07

2026-06-25T09:13

крым

сергей аксенов

поезд

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железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Как уточнил глава, ежедневно в Крым и из Крыма будут отправляться семь поездов:25 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь-Южная Новый Парк. Причина – временное закрытие одного из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры. От станции Керчь Южная пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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