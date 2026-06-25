В Крыму сократили число поездов
Количество поездов крымского направления сократилось до 7 в день – Аксенов
09:07 25.06.2026 (обновлено: 09:13 25.06.2026)
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По решению оперативного штаба Республики Крым компания "Гранд Сервис Экспресс" совместно с министерством транспорта РК и руководством "Крымской железной дороги" сокращает количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и обратно", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Как уточнил глава, ежедневно в Крым и из Крыма будут отправляться семь поездов:
- —№ 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь;
- —№ 27/28 Москва – Симферополь;
- —№ 91/92 Москва – Севастополь;
- —№ 315/316 Адлер – Симферополь;
- —№ 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория (вместе с прицепной группой № 409/410 Псков - Чудово, курсирующей по датам);
- —№ 453/454 Москва – Симферополь (вместе с прицепной группой № 403/404 Курск – Белгород, курсирующей через день);
- —№ 17/18 (одноэтажный 3 раза в четыре дня) и № 167/168 (двухэтажный 1 раз в четыре дня) Москва – Симферополь.
Данные поезда следуют до и от станции Керчь-Южная. Другие составы, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно, в течение двух недель, добавил руководитель региона.
25 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь-Южная Новый Парк. Причина – временное закрытие одного из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры. От станции Керчь Южная пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами.