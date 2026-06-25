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В Крыму сократили число поездов - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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В Крыму сократили число поездов
В Крыму сократили число поездов - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Крыму сократили число поездов
Количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T09:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Как уточнил глава, ежедневно в Крым и из Крыма будут отправляться семь поездов:25 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь-Южная Новый Парк. Причина – временное закрытие одного из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры. От станции Керчь Южная пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, сергей аксенов, поезд, поезд "таврия", железная дорога, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, новости крыма
В Крыму сократили число поездов

Количество поездов крымского направления сократилось до 7 в день – Аксенов

09:07 25.06.2026 (обновлено: 09:13 25.06.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По решению оперативного штаба Республики Крым компания "Гранд Сервис Экспресс" совместно с министерством транспорта РК и руководством "Крымской железной дороги" сокращает количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и обратно", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Как уточнил глава, ежедневно в Крым и из Крыма будут отправляться семь поездов:
  • № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь;
  • № 27/28 Москва – Симферополь;
  • № 91/92 Москва – Севастополь;
  • № 315/316 Адлер – Симферополь;
  • № 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория (вместе с прицепной группой № 409/410 Псков - Чудово, курсирующей по датам);
  • № 453/454 Москва – Симферополь (вместе с прицепной группой № 403/404 Курск – Белгород, курсирующей через день);
  • № 17/18 (одноэтажный 3 раза в четыре дня) и № 167/168 (двухэтажный 1 раз в четыре дня) Москва – Симферополь.
Данные поезда следуют до и от станции Керчь-Южная. Другие составы, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно, в течение двух недель, добавил руководитель региона.
25 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь-Южная Новый Парк. Причина – временное закрытие одного из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры. От станции Керчь Южная пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами.
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