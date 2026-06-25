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В Крыму реорганизуют Феодосийский медицинский центр - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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В Крыму реорганизуют Феодосийский медицинский центр
В Крыму реорганизуют Феодосийский медицинский центр - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Крыму реорганизуют Феодосийский медицинский центр
Совет министров Крыма принял распоряжение о реорганизации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Феодосийский медицинский... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T20:56
2026-06-25T20:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Совет министров Крыма принял распоряжение о реорганизации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Феодосийский медицинский центр". Соответствующий документ размещен на официальном сайте крымского правительства.Отмечается, что Феодосийский медицинский центр является правопреемником прав и обязанностей стоматологической поликлиники Феодосии.Согласно распоряжению, будет создана комиссия по прекращению деятельности стоматологической поликлиники, председателем назначен главный врач учреждения Александр Рогозянский."О результатах выполнения настоящего распоряжения проинформировать Совет министров РК до 15 декабря 2026года", – сообщается в документе.Ранее сообщалось, что налоговые органы Крыма завершили процесс реорганизации и перешли на двухуровневую систему управления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму промышленность формирует треть бюджетаКрым вышел на рекорд по налоговым доходамО чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%
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феодосия, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, новости крыма, стоматология
В Крыму реорганизуют Феодосийский медицинский центр

В Крыму проведут реорганизацию Феодосийского медицинского центра

20:56 25.06.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВрачи в операционной. Архивное фото
Врачи в операционной. Архивное фото
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Совет министров Крыма принял распоряжение о реорганизации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Феодосийский медицинский центр". Соответствующий документ размещен на официальном сайте крымского правительства.

"Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения РК "Феодосийский медицинский центр" (ул. Генерала Горбачева, 6) в форме присоединения к нему государственного автономного учреждения здравоохранения РК "Стоматологическая поликлиника г. Феодосии" (ул. Десантников, 5)", – говорится в тексте документа.

Отмечается, что Феодосийский медицинский центр является правопреемником прав и обязанностей стоматологической поликлиники Феодосии.
Согласно распоряжению, будет создана комиссия по прекращению деятельности стоматологической поликлиники, председателем назначен главный врач учреждения Александр Рогозянский.
"О результатах выполнения настоящего распоряжения проинформировать Совет министров РК до 15 декабря 2026года", – сообщается в документе.
Ранее сообщалось, что налоговые органы Крыма завершили процесс реорганизации и перешли на двухуровневую систему управления.
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ФеодосияМедицинаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКрымНовости КрымаСтоматология
 
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