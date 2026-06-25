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В Крыму потушили пожар в национальном парке под Симферополем
В Крыму потушили пожар в национальном парке под Симферополем - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Крыму потушили пожар в национальном парке под Симферополем
Пожар в Национальном парке "Крымский", который вспыхнул накануне вечером в Симферопольском районе, потушили на площади полутора гектаров. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T10:31
2026-06-25T10:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Пожар в Национальном парке "Крымский", который вспыхнул накануне вечером в Симферопольском районе, потушили на площади полутора гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.По данным спасателей, возгорание хвойного валежника в районе Альминского лесничества западнее села Мраморное Симферопольского района было обнаружено накануне. На место выехали пожарные, сотрудники лесоохотничьего хозяйства и национального парка.В четверг пожар ликвидировали на площади 1,5 гектаров. Сейчас продолжается окарауливание территории. Всего к тушению привлекали 78 человек и 22 единицы техники.Со среды, 24 июня, в Крыму ввели особый противопожарный режим. Ранее сообщалось, что 24-26 июня в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе Крыма потушили лесной пожарНа берегах Симферопольского водохранилища МЧС провело противопожарный рейдВ Симферополе горит склад
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В Крыму потушили пожар в национальном парке под Симферополем
В Национальном парке "Крымский" под Симферополем потушили пожар на площади 1,5 га