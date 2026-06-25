https://crimea.ria.ru/20260625/v-krymu-pereboi-s-vodoy--gde-vvodyat-grafiki-1157150002.html
В Крыму перебои с водой – где вводят графики
В Крыму перебои с водой – где вводят графики - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Крыму перебои с водой – где вводят графики
На пяти насосных станциях в Симферополе, а также в селах под Джанкоем и Красноперекопском ограничили водоснабжение из-за аварий на сетях. В Евпатории вводят... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T08:43
2026-06-25T08:43
2026-06-25T08:43
крым
вода
вода крыма
вода в крыму
жкх крыма и севастополя
энергосистема крыма
новости крыма
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. На пяти насосных станциях в Симферополе, а также в селах под Джанкоем и Красноперекопском ограничили водоснабжение из-за аварий на сетях. В Евпатории вводят временный график подачи воды из-за перебоев с электричеством. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Кроме того, в Джанкойском районе с 07:35 утра в четверг из-за аварии на сетях "Крымэнерго", снижено давление в селах Восход, Новосельцы, Владимирово, Пятихатка. Ориентировочно до 17 часов.До 20:00 без воды остались жители села Котовское Красноперекопского района.По информации Евпаторийского филиала госпредприятия "Вода Крыма", из-за многочисленных отключений и нестабильной подачи электроэнергии на источники водозаборов и остановки скважин, произошло снижение запаса воды в резервуарах чистой воды на водопроводной станции 2-го подъема.В поселке Мирный и СНТ "Дружба" воду будут давать с 05:30 до 22:30. В Новоозерном возможны перебои водоснабжения, уточнили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4478d30789ac53f23fbc5100f43f71f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, вода, вода крыма, вода в крыму, жкх крыма и севастополя, энергосистема крыма, новости крыма, общество
В Крыму перебои с водой – где вводят графики
Центр, север и запад Крыма в четверг остались без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. На пяти насосных станциях в Симферополе, а также в селах под Джанкоем и Красноперекопском ограничили водоснабжение из-за аварий на сетях. В Евпатории вводят временный график подачи воды из-за перебоев с электричеством. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
В крымской столице 25 июня ограничено водоснабжение потребителей, которые получают воду от на насосных станций Русская, Киевская, Ак-Мечеть, Левадки, Рухадзе.
Кроме того, в Джанкойском районе с 07:35 утра в четверг из-за аварии на сетях "Крымэнерго", снижено давление в селах Восход, Новосельцы, Владимирово, Пятихатка. Ориентировочно до 17 часов.
До 20:00 без воды остались жители села Котовское Красноперекопского района.
По информации Евпаторийского филиала госпредприятия "Вода Крыма", из-за многочисленных отключений и нестабильной подачи электроэнергии на источники водозаборов и остановки скважин, произошло снижение запаса воды в резервуарах чистой воды на водопроводной станции 2-го подъема.
"Для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния временно вводится график подачи питьевой воды от насосной станции 2-го подъема в поселке Мирный, СНТ "Дружба" и Новоозерный", - говорится в сообщении.
В поселке Мирный и СНТ "Дружба" воду будут давать с 05:30 до 22:30. В Новоозерном возможны перебои водоснабжения, уточнили в пресс-службе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.