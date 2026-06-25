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В Крыму перебои с водой – где вводят графики

В Крыму перебои с водой – где вводят графики - РИА Новости Крым, 25.06.2026

В Крыму перебои с водой – где вводят графики

На пяти насосных станциях в Симферополе, а также в селах под Джанкоем и Красноперекопском ограничили водоснабжение из-за аварий на сетях. В Евпатории вводят... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T08:43

2026-06-25T08:43

2026-06-25T08:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. На пяти насосных станциях в Симферополе, а также в селах под Джанкоем и Красноперекопском ограничили водоснабжение из-за аварий на сетях. В Евпатории вводят временный график подачи воды из-за перебоев с электричеством. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Кроме того, в Джанкойском районе с 07:35 утра в четверг из-за аварии на сетях "Крымэнерго", снижено давление в селах Восход, Новосельцы, Владимирово, Пятихатка. Ориентировочно до 17 часов.До 20:00 без воды остались жители села Котовское Красноперекопского района.По информации Евпаторийского филиала госпредприятия "Вода Крыма", из-за многочисленных отключений и нестабильной подачи электроэнергии на источники водозаборов и остановки скважин, произошло снижение запаса воды в резервуарах чистой воды на водопроводной станции 2-го подъема.В поселке Мирный и СНТ "Дружба" воду будут давать с 05:30 до 22:30. В Новоозерном возможны перебои водоснабжения, уточнили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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