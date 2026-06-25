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В Крыму перебои с водой – где вводят графики - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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В Крыму перебои с водой – где вводят графики
В Крыму перебои с водой – где вводят графики - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Крыму перебои с водой – где вводят графики
На пяти насосных станциях в Симферополе, а также в селах под Джанкоем и Красноперекопском ограничили водоснабжение из-за аварий на сетях. В Евпатории вводят... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T08:43
2026-06-25T08:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. На пяти насосных станциях в Симферополе, а также в селах под Джанкоем и Красноперекопском ограничили водоснабжение из-за аварий на сетях. В Евпатории вводят временный график подачи воды из-за перебоев с электричеством. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Кроме того, в Джанкойском районе с 07:35 утра в четверг из-за аварии на сетях "Крымэнерго", снижено давление в селах Восход, Новосельцы, Владимирово, Пятихатка. Ориентировочно до 17 часов.До 20:00 без воды остались жители села Котовское Красноперекопского района.По информации Евпаторийского филиала госпредприятия "Вода Крыма", из-за многочисленных отключений и нестабильной подачи электроэнергии на источники водозаборов и остановки скважин, произошло снижение запаса воды в резервуарах чистой воды на водопроводной станции 2-го подъема.В поселке Мирный и СНТ "Дружба" воду будут давать с 05:30 до 22:30. В Новоозерном возможны перебои водоснабжения, уточнили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму перебои с водой – где вводят графики

Центр, север и запад Крыма в четверг остались без воды

08:43 25.06.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. На пяти насосных станциях в Симферополе, а также в селах под Джанкоем и Красноперекопском ограничили водоснабжение из-за аварий на сетях. В Евпатории вводят временный график подачи воды из-за перебоев с электричеством. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
В крымской столице 25 июня ограничено водоснабжение потребителей, которые получают воду от на насосных станций Русская, Киевская, Ак-Мечеть, Левадки, Рухадзе.
Кроме того, в Джанкойском районе с 07:35 утра в четверг из-за аварии на сетях "Крымэнерго", снижено давление в селах Восход, Новосельцы, Владимирово, Пятихатка. Ориентировочно до 17 часов.
До 20:00 без воды остались жители села Котовское Красноперекопского района.
По информации Евпаторийского филиала госпредприятия "Вода Крыма", из-за многочисленных отключений и нестабильной подачи электроэнергии на источники водозаборов и остановки скважин, произошло снижение запаса воды в резервуарах чистой воды на водопроводной станции 2-го подъема.

"Для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния временно вводится график подачи питьевой воды от насосной станции 2-го подъема в поселке Мирный, СНТ "Дружба" и Новоозерный", - говорится в сообщении.

В поселке Мирный и СНТ "Дружба" воду будут давать с 05:30 до 22:30. В Новоозерном возможны перебои водоснабжения, уточнили в пресс-службе.
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