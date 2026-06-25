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В Крыму ограничили электроснабжение
В Крыму ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Крыму ограничили электроснабжение
В Крыму ограничили электроснабжение во избежание перегруза сети. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T11:08
2026-06-25T11:08
2026-06-25T11:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Крыму ограничили электроснабжение во избежание перегруза сети. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".На предприятии пояснили, что точные почасовые графики по районам электрических сетей в настоящее время отсутствуют, поскольку решение об отключении электроснабжения принято системным оператором.Отключения будут производить точечно и по необходимости. Специалисты принимают все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения, подчеркнули в "Крымэнерго".В Севастополе также введен режим временного ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка в Севастополе: как ходит общественный транспортНовости Севастополя - на каких улицах нет светаВ Крыму перебои с водой – где вводят графики
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В Крыму ограничили электроснабжение
В Крыму будут отключать электричество для исключения перегруза сети
11:08 25.06.2026 (обновлено: 11:10 25.06.2026)