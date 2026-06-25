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В Крыму директор двух фирм приговорен к 19 годам заключения за шпионаж

В Крыму директор двух фирм приговорен к 19 годам заключения за шпионаж - РИА Новости Крым, 25.06.2026

В Крыму директор двух фирм приговорен к 19 годам заключения за шпионаж

Генеральный директор двух ООО в Крыму приговорен к 19 годам заключения и крупному штрафу за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T11:06

2026-06-25T11:06

2026-06-25T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Генеральный директор двух ООО в Крыму приговорен к 19 годам заключения и крупному штрафу за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.Как указали в прокуратуре Крыма, мужчина признан виновным в шпионаже.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.На данный момент приговор не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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