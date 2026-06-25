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В Крыму директор двух фирм приговорен к 19 годам заключения за шпионаж
В Крыму директор двух фирм приговорен к 19 годам заключения за шпионаж - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Крыму директор двух фирм приговорен к 19 годам заключения за шпионаж
Генеральный директор двух ООО в Крыму приговорен к 19 годам заключения и крупному штрафу за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T11:06
2026-06-25T11:06
2026-06-25T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Генеральный директор двух ООО в Крыму приговорен к 19 годам заключения и крупному штрафу за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.Как указали в прокуратуре Крыма, мужчина признан виновным в шпионаже.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.На данный момент приговор не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму директор двух фирм приговорен к 19 годам заключения за шпионаж
В Крыму гендиректор двух фирм осужден на 19 лет за шпионаж
11:06 25.06.2026 (обновлено: 11:23 25.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Генеральный директор двух ООО в Крыму приговорен к 19 годам заключения и крупному штрафу за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.
"Верховный Суд Республики Крым признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 000 рублей. Также подсудимому назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 10 месяцев, после отбывания основного наказания в виде лишения свободы", - уточнили в суде.
Как указали в прокуратуре Крыма, мужчина признан виновным в шпионаже.
"Мужчина получил от куратора задание, согласно которому должен был осуществить сбор сведений о размещении вооружения. В течение 2022-2023 годов он осуществлял фотосьемку нефтебазы, военных и морских судов, собранные сведения он передавал представителю иностранного государства для использования против интересов Российской Федерации", - отметили в надзорном ведомстве.
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.
На данный момент приговор не вступил в законную силу.
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