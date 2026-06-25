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В Крыму дефицит бюджета составил 11,34 млрд рублей
В Крыму дефицит бюджета составил 11,34 млрд рублей - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Крыму дефицит бюджета составил 11,34 млрд рублей
Глава Крыма Сергей Аксенов принял закон об исполнении бюджета региона за 2025 год. Соответствующий документ размещен на официальном сайте крымского... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T16:16
2026-06-25T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов принял закон об исполнении бюджета региона за 2025 год. Соответствующий документ размещен на официальном сайте крымского правительства.В ноябре 2024 года Государственный совет Крыма на внеочередной сессии утвердил бюджет республики на 2025 год с доходной частью почти 230 миллиардов рублей и дефицитом 4,1 млрд рублей.Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что 2025 год был успешным для Крыма, несмотря на все сложности. Спикер отметил, что, по оценкам экспертов, в прошлом году Крым достиг пика социально-экономического роста по многим показателям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым продал национализированные активы на 13 млрд рублейРоссия скоро погасит свой внешний долг – СилуановВ Крыму на социальную сферу выделили 47 млрд рублей с начала года
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новости крыма, крым, бюджет, доходы крымчан, сергей аксенов
В Крыму дефицит бюджета составил 11,34 млрд рублей
В Крыму дефицит бюджета составил 11,34 млрд рублей за 2025 год