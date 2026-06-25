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В Крыму благоустроят 9 общественных зон в следующем году - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Нацпроекты в Крыму
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В Крыму благоустроят 9 общественных зон в следующем году
В Крыму благоустроят 9 общественных зон в следующем году - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Крыму благоустроят 9 общественных зон в следующем году
В Крыму в следующем году будут благоустроены девять общественных территорий в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Саках, Алуште, Феодосии, Белогорске, Симферополе и... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T13:22
2026-06-25T13:22
нацпроекты в крыму
крым
благоустройство
симферополь
бахчисарай
евпатория
керчь
саки
раздольненский район крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в следующем году будут благоустроены девять общественных территорий в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Саках, Алуште, Феодосии, Белогорске, Симферополе и Раздольненском районе. Эти объекты победили в по итогам шестого Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, сообщает правительство Крыма.Наибольшее количество голосов набрали:Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, благоустройство, симферополь, бахчисарай, евпатория, керчь, саки, раздольненский район крыма, феодосия, алушта, белогорск, новости крыма, городская среда, инфраструктура, национальный проект "инфраструктура для жизни"
В Крыму благоустроят 9 общественных зон в следующем году

В Крыму по итогу Всероссийского голосования благоустроят 9 общественных зон

13:22 25.06.2026
 
© Telegram-канал главы администрации города Саки Юлии ПредыбайлоВ Саках благоустроят сквер возле бывшего Дворца культуры химиков
В Саках благоустроят сквер возле бывшего Дворца культуры химиков
© Telegram-канал главы администрации города Саки Юлии Предыбайло
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в следующем году будут благоустроены девять общественных территорий в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Саках, Алуште, Феодосии, Белогорске, Симферополе и Раздольненском районе. Эти объекты победили в по итогам шестого Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, сообщает правительство Крыма.
Наибольшее количество голосов набрали:
  • Бахчисарай - территория общего пользования по ул. Эдие Топчи,
  • Евпатория - общественная территория по ул. Дувановская от ул. Бартеньева до ул. Горького,
  • Керчь - зона отдыха "Ворошилова" (у озера Керчав-Игласы),
  • Саки - сквер "Амет-Хана Султана",
  • Раздольненский район - "Сквер Защитников Отечества" в пгт Раздольное,
  • Феодосия - сквер "Крылья" в пгт. Приморский,
  • Алушта - общественная территория "Смотровая площадка" по ул. Октябрьская,
  • Белогорск - "Сквер Воинов Славы",
  • Симферополь - сквер у ПБК "Крым".
Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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Нацпроекты в КрымуКрымБлагоустройствоСимферопольБахчисарайЕвпаторияКерчьСакиРаздольненский район КрымаФеодосияАлуштаБелогорскНовости КрымаГородская средаИнфраструктураНациональный проект "Инфраструктура для жизни"
 
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