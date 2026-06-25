В Крыму благоустроят 9 общественных зон в следующем году
В Крыму по итогу Всероссийского голосования благоустроят 9 общественных зон
© Telegram-канал главы администрации города Саки Юлии ПредыбайлоВ Саках благоустроят сквер возле бывшего Дворца культуры химиков
© Telegram-канал главы администрации города Саки Юлии Предыбайло
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в следующем году будут благоустроены девять общественных территорий в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Саках, Алуште, Феодосии, Белогорске, Симферополе и Раздольненском районе. Эти объекты победили в по итогам шестого Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, сообщает правительство Крыма.
Наибольшее количество голосов набрали:
- —Бахчисарай - территория общего пользования по ул. Эдие Топчи,
- —Евпатория - общественная территория по ул. Дувановская от ул. Бартеньева до ул. Горького,
- —Керчь - зона отдыха "Ворошилова" (у озера Керчав-Игласы),
- —Саки - сквер "Амет-Хана Султана",
- —Раздольненский район - "Сквер Защитников Отечества" в пгт Раздольное,
- —Феодосия - сквер "Крылья" в пгт. Приморский,
- —Алушта - общественная территория "Смотровая площадка" по ул. Октябрьская,
- —Белогорск - "Сквер Воинов Славы",
- —Симферополь - сквер у ПБК "Крым".
Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".