https://crimea.ria.ru/20260625/v-krymu-blagoustroyat-9-obschestvennykh-zon-v-sleduyuschem-godu-1157160634.html

В Крыму благоустроят 9 общественных зон в следующем году

В Крыму благоустроят 9 общественных зон в следующем году - РИА Новости Крым, 25.06.2026

В Крыму благоустроят 9 общественных зон в следующем году

В Крыму в следующем году будут благоустроены девять общественных территорий в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Саках, Алуште, Феодосии, Белогорске, Симферополе и... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T13:22

2026-06-25T13:22

2026-06-25T13:22

нацпроекты в крыму

крым

благоустройство

симферополь

бахчисарай

евпатория

керчь

саки

раздольненский район крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в следующем году будут благоустроены девять общественных территорий в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Саках, Алуште, Феодосии, Белогорске, Симферополе и Раздольненском районе. Эти объекты победили в по итогам шестого Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, сообщает правительство Крыма.Наибольшее количество голосов набрали:Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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алушта

белогорск

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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