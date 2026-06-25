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В Крыму арестовали фигурантов дела о сим-боксах для мошенников - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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В Крыму арестовали фигурантов дела о сим-боксах для мошенников
В Крыму арестовали фигурантов дела о сим-боксах для мошенников - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Крыму арестовали фигурантов дела о сим-боксах для мошенников
В Крыму под стражу заключены восемь фигурантов уголовного дела о незаконном использовании сим-боксов для массовых телефонных атак на россиян с целью хищения их... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T14:59
2026-06-25T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Крыму под стражу заключены восемь фигурантов уголовного дела о незаконном использовании сим-боксов для массовых телефонных атак на россиян с целью хищения их денежных средств. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК России.Следствием установлено, что в 2024-2026 годах фигуранты действовали по указанию неустановленных лиц, зарегистрированных в мессенджере Telegram. Они обеспечивали работу абонентских терминалов пропуска трафика (сим-боксов).В результате совершено не менее 16 преступлений - дистанционное мошенничество в отношении граждан РФ, которым причинен имущественный вред в различных размерах, в том числе в особо крупном. Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело, фигуранты обвиняются в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ). В рамках следствия изъяты сим-банки, сим-боксы и другое техническое оборудование, а также мобильные телефоны обвиняемых. Фигурантам судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Все они признали свою вину.Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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украина, крым, мошенничество, ск рф по республике крым и городу севастополю, новости крыма
В Крыму арестовали фигурантов дела о сим-боксах для мошенников

В Крыму арестованы 8 фигурантов дела о сим-боксах для массовых телефонных атак на россиян

14:59 25.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Крыму под стражу заключены восемь фигурантов уголовного дела о незаконном использовании сим-боксов для массовых телефонных атак на россиян с целью хищения их денежных средств. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК России.
Следствием установлено, что в 2024-2026 годах фигуранты действовали по указанию неустановленных лиц, зарегистрированных в мессенджере Telegram. Они обеспечивали работу абонентских терминалов пропуска трафика (сим-боксов).
Для этого обвиняемые прибыли на территорию Крымского полуострова и арендовали квартиры, в том числе в Севастополе. Там они разместили оборудование для дистанционной работы "колл-центров" на территории Украины.
В результате совершено не менее 16 преступлений - дистанционное мошенничество в отношении граждан РФ, которым причинен имущественный вред в различных размерах, в том числе в особо крупном.
Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело, фигуранты обвиняются в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ).
В рамках следствия изъяты сим-банки, сим-боксы и другое техническое оборудование, а также мобильные телефоны обвиняемых. Фигурантам судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Все они признали свою вину.
Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.
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