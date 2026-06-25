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В Евпатории нет воды и не ходят трамваи
В Евпатории нет воды и не ходят трамваи - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Евпатории нет воды и не ходят трамваи
В Евпатории из-за отключения электроэнергии отсутствует водоснабжение, также временно не ходят трамваи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T14:32
2026-06-25T14:32
2026-06-25T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Евпатории из-за отключения электроэнергии отсутствует водоснабжение, также временно не ходят трамваи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Специалисты государственного предприятия "Крымэнерго" работают над устранением проблемы, вагоны возобновят перевозку пассажиров после устранения аварии, добавили в пресс-службе.Ранее "Крымэнерго" сообщило, что в Крыму ограничили электроснабжение во избежание перегруза сети. Почасовые графики по районам электрических сетей в настоящее время отсутствуют, поскольку решение об отключении электроснабжения принято системным оператором. Отключения будут производить точечно и по необходимости.В Севастополе также введен режим временного ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка в Севастополе: как ходит общественный транспортНовости Севастополя - на каких улицах нет светаВ Крыму перебои с водой – где вводят графики
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В Евпатории нет воды и не ходят трамваи
В Евпатории из-за аварии на электросетях нет водоснабжения и не ходят трамваи