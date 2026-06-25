https://crimea.ria.ru/20260625/v-evpatorii-naznachili-io-mera-1157161370.html
В Евпатории назначили и.о. мэра
В Евпатории назначили и.о. мэра - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Евпатории назначили и.о. мэра
Исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Виталий Оганесян, сообщает пресс-служба городского совета. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T13:31
2026-06-25T13:31
2026-06-25T13:31
крым
евпатория
виталий оганесян
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
политика
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/19/1157161101_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_4c0105dc21c31bd73bee156ed91209be.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Виталий Оганесян, сообщает пресс-служба городского совета.С апреля 2018 года Виталий Оганесян занимал должность заместителя главы администрации Ялты, а с 18 июня 2026 года стал замглавы администрации Евпатории.Также на заседании внеочередной сессии принято решение объявить конкурс на замещение должности главы администрации, который состоится 17 июля.Предыдущий глава администрации Евпатории Александр Юрьев ушел в отставку в начале мая. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, состояние здоровья после перенесенной операции не позволяет ему продолжить трудиться на ответственном посту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/19/1157161101_35:0:1175:855_1920x0_80_0_0_ad99c035da22447c0bbc56db120df35c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, евпатория, виталий оганесян, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, политика, новости крыма
В Евпатории назначили и.о. мэра
Виталий Оганесян назначен исполняющим обязанности главы администрации Евпатории