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В Евпатории назначили и.о. мэра - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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В Евпатории назначили и.о. мэра
В Евпатории назначили и.о. мэра - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Евпатории назначили и.о. мэра
Исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Виталий Оганесян, сообщает пресс-служба городского совета. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T13:31
2026-06-25T13:31
крым
евпатория
виталий оганесян
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
политика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Виталий Оганесян, сообщает пресс-служба городского совета.С апреля 2018 года Виталий Оганесян занимал должность заместителя главы администрации Ялты, а с 18 июня 2026 года стал замглавы администрации Евпатории.Также на заседании внеочередной сессии принято решение объявить конкурс на замещение должности главы администрации, который состоится 17 июля.Предыдущий глава администрации Евпатории Александр Юрьев ушел в отставку в начале мая. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, состояние здоровья после перенесенной операции не позволяет ему продолжить трудиться на ответственном посту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, евпатория, виталий оганесян, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, политика, новости крыма
В Евпатории назначили и.о. мэра

Виталий Оганесян назначен исполняющим обязанности главы администрации Евпатории

13:31 25.06.2026
 
© Администрация ЕвпаторииИсполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Виталий Оганесян
Исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Виталий Оганесян
© Администрация Евпатории
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Виталий Оганесян, сообщает пресс-служба городского совета.
"Исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Виталий Оганесян. Данное решение было принято на внеочередной сессии Евпаторийского городского совета 25 июня", - говорится в сообщении в канале горсовета в МАКС.
С апреля 2018 года Виталий Оганесян занимал должность заместителя главы администрации Ялты, а с 18 июня 2026 года стал замглавы администрации Евпатории.
Также на заседании внеочередной сессии принято решение объявить конкурс на замещение должности главы администрации, который состоится 17 июля.
Предыдущий глава администрации Евпатории Александр Юрьев ушел в отставку в начале мая. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, состояние здоровья после перенесенной операции не позволяет ему продолжить трудиться на ответственном посту.
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КрымЕвпаторияВиталий ОганесянКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяПолитикаНовости Крыма
 
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