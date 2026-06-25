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В Евпатории хулиган напал на девушку-администратора кафе
В Евпатории хулиган напал на девушку-администратора кафе - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Евпатории хулиган напал на девушку-администратора кафе
В Евпатории посетитель кафе напал на администратора заведения, девушке пришлось обращаться за помощью к медикам, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T20:11
2026-06-25T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Евпатории посетитель кафе напал на администратора заведения, девушке пришлось обращаться за помощью к медикам, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Кроме того, посетители совершали хулиганские действия на территории заведения. Далее в полицию поступило сообщение из лечебного учреждения об оказании медицинской помощи 24-летней девушке.Все участники инцидента установлены, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Полицейские проводят все необходимые мероприятия. По окончании следствия будет принято процессуальное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пассажир ударил таксиста камнем по головеВ Севастополе мужчина с ножом пригрозил кассиру и ограбил алкомаркетДвое крымчан получили реальные сроки за хулиганство в троллейбусе
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РИА Новости Крым
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В Евпатории хулиган напал на девушку-администратора кафе
МВД: в Евпатории посетитель кафе напал на администратора заведения