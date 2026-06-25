https://crimea.ria.ru/20260625/v-dzhankoyskom-rayone-pri-udare-vsu-pogib-mirnyy-zhitel-1157175457.html
В Джанкойском районе Крыма при ударе ВСУ погиб мирный житель
В Джанкойском районе Крыма при ударе ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Джанкойском районе Крыма при ударе ВСУ погиб мирный житель
В Джанкойском районе Крыма при атаке беспилотников ВСУ погиб мирный житель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T18:37
2026-06-25T18:37
2026-06-25T18:45
срочные новости крыма
джанкойский район
сергей аксенов
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111222/16/1112221696_0:0:2890:1626_1920x0_80_0_0_3f2420511f1000ce0e9d0a4170805406.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма при атаке беспилотников ВСУ погиб мирный житель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего. И призвал всех крымчан быть бдительными, не поддаваться панике и руководствоваться исключительно официальными источниками информации.В ночь на четверг в Крыму из-за атак ВСУ погибли два человека, один из них ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
джанкойский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111222/16/1112221696_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_8a614f63b395139923d84ffe48b2ff8f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
срочные новости крыма, джанкойский район, сергей аксенов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
В Джанкойском районе Крыма при ударе ВСУ погиб мирный житель
В Крыму при атаке ВСУ погиб мирный житель в Джанкойском районе полуострова
18:37 25.06.2026 (обновлено: 18:45 25.06.2026)