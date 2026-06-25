https://crimea.ria.ru/20260625/v-dzhankoyskom-rayone-pri-udare-vsu-pogib-mirnyy-zhitel-1157175457.html

В Джанкойском районе Крыма при ударе ВСУ погиб мирный житель

В Джанкойском районе Крыма при ударе ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 25.06.2026

В Джанкойском районе Крыма при ударе ВСУ погиб мирный житель

В Джанкойском районе Крыма при атаке беспилотников ВСУ погиб мирный житель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T18:37

2026-06-25T18:37

2026-06-25T18:45

срочные новости крыма

джанкойский район

сергей аксенов

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма при атаке беспилотников ВСУ погиб мирный житель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего. И призвал всех крымчан быть бдительными, не поддаваться панике и руководствоваться исключительно официальными источниками информации.В ночь на четверг в Крыму из-за атак ВСУ погибли два человека, один из них ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

джанкойский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

срочные новости крыма, джанкойский район, сергей аксенов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу