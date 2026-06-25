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В Джанкойском районе Крыма при ударе ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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В Джанкойском районе Крыма при ударе ВСУ погиб мирный житель
В Джанкойском районе Крыма при ударе ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Джанкойском районе Крыма при ударе ВСУ погиб мирный житель
В Джанкойском районе Крыма при атаке беспилотников ВСУ погиб мирный житель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T18:37
2026-06-25T18:45
срочные новости крыма
джанкойский район
сергей аксенов
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма при атаке беспилотников ВСУ погиб мирный житель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего. И призвал всех крымчан быть бдительными, не поддаваться панике и руководствоваться исключительно официальными источниками информации.В ночь на четверг в Крыму из-за атак ВСУ погибли два человека, один из них ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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срочные новости крыма, джанкойский район, сергей аксенов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
В Джанкойском районе Крыма при ударе ВСУ погиб мирный житель

В Крыму при атаке ВСУ погиб мирный житель в Джанкойском районе полуострова

18:37 25.06.2026 (обновлено: 18:45 25.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма при атаке беспилотников ВСУ погиб мирный житель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В результате атаки вражеских беспилотников на село Предмостное Джанкойского района погиб мирный житель", – написал глава республики в своем канале в МАКС.

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего. И призвал всех крымчан быть бдительными, не поддаваться панике и руководствоваться исключительно официальными источниками информации.
В ночь на четверг в Крыму из-за атак ВСУ погибли два человека, один из них ребенок.
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Срочные новости КрымаДжанкойский районСергей АксеновПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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