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В Черном и Азовском морях выловили более 19 тысяч тонн рыбы
В Черном и Азовском морях выловили более 19 тысяч тонн рыбы - РИА Новости Крым, 25.06.2026
В Черном и Азовском морях выловили более 19 тысяч тонн рыбы
В Азово-Черноморском бассейне с начала 2026 года выловили более 19 тысяч тонн рыбы. Об этом сообщили в Росрыболовстве. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T08:11
2026-06-25T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Азово-Черноморском бассейне с начала 2026 года выловили более 19 тысяч тонн рыбы. Об этом сообщили в Росрыболовстве.Всего же с начала года общероссийская добыча рыбы составила 2,2 миллиона тонн. Больше всего выловили в Дальневосточном бассейне - 1,8 миллиона тонн рыбы, в том числе минтая, сельди, камбалы.В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 180 тысяч тонн водных биоресурсов.Ранее сообщалось, что все лето в Черном море будет действовать запрет на вылов креветок и мидий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Мы предлагаем технологию: в КФУ очищают воду без химии и доращивают раковВ Севастополе нашли опасные рыбу и молочные продуктыБолее 4 тонн опасной рыбной продукции выявили в Краснодарском крае
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черное море, азовское море, росрыболовство, рыба, рыболовство, новости
В Черном и Азовском морях выловили более 19 тысяч тонн рыбы
В Азово-Черноморском бассейне с начала года выловили более 19 тысяч тонн рыбы