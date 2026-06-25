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В Черном и Азовском морях выловили более 19 тысяч тонн рыбы

В Черном и Азовском морях выловили более 19 тысяч тонн рыбы - РИА Новости Крым, 25.06.2026

В Черном и Азовском морях выловили более 19 тысяч тонн рыбы

В Азово-Черноморском бассейне с начала 2026 года выловили более 19 тысяч тонн рыбы. Об этом сообщили в Росрыболовстве. РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T08:11

2026-06-25T08:11

2026-06-25T08:11

черное море

азовское море

росрыболовство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Азово-Черноморском бассейне с начала 2026 года выловили более 19 тысяч тонн рыбы. Об этом сообщили в Росрыболовстве.Всего же с начала года общероссийская добыча рыбы составила 2,2 миллиона тонн. Больше всего выловили в Дальневосточном бассейне - 1,8 миллиона тонн рыбы, в том числе минтая, сельди, камбалы.В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 180 тысяч тонн водных биоресурсов.Ранее сообщалось, что все лето в Черном море будет действовать запрет на вылов креветок и мидий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Мы предлагаем технологию: в КФУ очищают воду без химии и доращивают раковВ Севастополе нашли опасные рыбу и молочные продуктыБолее 4 тонн опасной рыбной продукции выявили в Краснодарском крае

черное море

азовское море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, азовское море, росрыболовство, рыба, рыболовство, новости