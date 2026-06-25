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Ушел из жизни известный крымский писатель Владимир Сорокин
Ушел из жизни известный крымский писатель Владимир Сорокин - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Ушел из жизни известный крымский писатель Владимир Сорокин
Известный крымский писатель Владимир Сорокин ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает министерство культуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T11:37
2026-06-25T11:37
2026-06-25T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Известный крымский писатель Владимир Сорокин ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает министерство культуры Республики Крым.Владимир Иванович был лауреатом множества престижных премий и внес неоценимый вклад в развитие отечественной литературы и культуры. Его творчество и общественная деятельность оставили глубокий след в сердцах коллег, читателей и всех, кто ценит искреннее слово и преданность искусству, отметили в профильном министерстве. И выразили соболезнования родным, близким писателя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, литература, утраты, культура, искусство
Ушел из жизни известный крымский писатель Владимир Сорокин
В Крыму умер известный прозаик и поэт Владимир Сорокин