https://crimea.ria.ru/20260625/ushel-iz-zhizni-izvestnyy-krymskiy-pisatel-vladimir-sorokin-1157154408.html

Ушел из жизни известный крымский писатель Владимир Сорокин

Ушел из жизни известный крымский писатель Владимир Сорокин - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Ушел из жизни известный крымский писатель Владимир Сорокин

Известный крымский писатель Владимир Сорокин ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает министерство культуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T11:37

2026-06-25T11:37

2026-06-25T11:37

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культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Известный крымский писатель Владимир Сорокин ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает министерство культуры Республики Крым.Владимир Иванович был лауреатом множества престижных премий и внес неоценимый вклад в развитие отечественной литературы и культуры. Его творчество и общественная деятельность оставили глубокий след в сердцах коллег, читателей и всех, кто ценит искреннее слово и преданность искусству, отметили в профильном министерстве. И выразили соболезнования родным, близким писателя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, литература, утраты, культура, искусство