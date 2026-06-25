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Удары по Украине сегодня: разбита топливная и транспортная инфрастуктуры - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Удары по Украине сегодня: разбита топливная и транспортная инфрастуктуры
Удары по Украине сегодня: разбита топливная и транспортная инфрастуктуры - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Удары по Украине сегодня: разбита топливная и транспортная инфрастуктуры
Вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Об этом сообщается в сводке Минобороны в четверг. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T13:39
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новости сво
министерство обороны рф
удары по украине
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
энергосистема украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Об этом сообщается в сводке Минобороны в четверг.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.В частности, расчеты ударных БПЛА "Герань-2" поразили автозаправочные станции в Николаевской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , энергосистема украины
Удары по Украине сегодня: разбита топливная и транспортная инфрастуктуры

На Украине ударами российских войск разбита топливно-энергетическая инфраструктура

13:39 25.06.2026 (обновлено: 13:45 25.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Об этом сообщается в сводке Минобороны в четверг.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - сказано в сообщении.
В частности, расчеты ударных БПЛА "Герань-2" поразили автозаправочные станции в Николаевской области.
"Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ", - добавили в военном ведомстве РФ.
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