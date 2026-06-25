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Удары по Украине сегодня: разбита топливная и транспортная инфрастуктуры
Удары по Украине сегодня: разбита топливная и транспортная инфрастуктуры - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Удары по Украине сегодня: разбита топливная и транспортная инфрастуктуры
Вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Об этом сообщается в сводке Минобороны в четверг. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T13:39
2026-06-25T13:39
2026-06-25T13:45
новости сво
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удары по украине
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Об этом сообщается в сводке Минобороны в четверг.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.В частности, расчеты ударных БПЛА "Герань-2" поразили автозаправочные станции в Николаевской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , энергосистема украины
Удары по Украине сегодня: разбита топливная и транспортная инфрастуктуры
На Украине ударами российских войск разбита топливно-энергетическая инфраструктура
13:39 25.06.2026 (обновлено: 13:45 25.06.2026)