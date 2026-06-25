https://crimea.ria.ru/20260625/udary-po-ukraine-segodnya-razbita-toplivnaya-i-transportnaya-infrastuktury-1157161768.html

Удары по Украине сегодня: разбита топливная и транспортная инфрастуктуры

Удары по Украине сегодня: разбита топливная и транспортная инфрастуктуры - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Удары по Украине сегодня: разбита топливная и транспортная инфрастуктуры

Вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Об этом сообщается в сводке Минобороны в четверг. РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T13:39

2026-06-25T13:39

2026-06-25T13:45

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Об этом сообщается в сводке Минобороны в четверг.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.В частности, расчеты ударных БПЛА "Герань-2" поразили автозаправочные станции в Николаевской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , энергосистема украины