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Ценные находки под завалами: что обнаружили в Панораме Севастополя - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Ценные находки под завалами: что обнаружили в Панораме Севастополя
Ценные находки под завалами: что обнаружили в Панораме Севастополя - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Ценные находки под завалами: что обнаружили в Панораме Севастополя
Еще два живописных фрагмента обнаружены во время разбора завалов в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.". Они экспонировались перед основным... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T21:01
2026-06-25T21:01
панорама
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Еще два живописных фрагмента обнаружены во время разбора завалов в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.". Они экспонировались перед основным полотном, являясь частью предметного плана. Об этом журналистам сообщила хранитель Музея Обороны Севастополя Анна Стрижак.Речь идет о работах советского художника Николая Соломина, которые являлись частью единой композиции предметного плана панорамы.Их сохранность, по словам эксперта, еще предстоит внимательно изучить, но "уже сейчас можно сказать, что "Солдат-денщик" в более плохой сохранности – там обрывок полотна"."Кок" в лучшей сохранности. Он, был на подрамнике, и мы так же, на подрамнике, смогли его спустить и передать хранителям", – добавила она.По словам Стрижак, обе работы Соломина обнаружили при разборе помещений, располагавшихся под экспозиционным залом панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг" и, соответственно, под предметным планом, который частично сюда, вниз, и обрушился при пожаре.Только сегодня сотрудники музея, разбирая завалы, смогли добраться до конкретного места, чтобы узнать судьбу двух этих музейных предметов, и были обрадованы, что сохранилась даже живопись, отметила Стрижак.Отсюда же, из помещений под экспозиционным пространством, была извлечена накануне и диорама "Подземно-минная война в Севастополе", написанная советскими художниками Василием Гранди и Борисом Беляевым, которая экспонировалась здесь, внизу, как отдельное полноценное полотно с 1958 года.Все найденные живописные полотна уже осмотрели реставраторы, дав предварительную оценку их состоянию, и теперь все это законсервировано на валах и хранится в специальном помещении.Среди них – тринадцать крупных сюжетных фрагментов полотна самой панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.", уточнила Стрижак."Один средний сюжетный фрагмент панорамы полотна, три крупных фрагмента неба и восемь средних фрагментов неба", – добавила она.По ее словам, все эти фрагменты, в отличие от упомянутой диорамы и живописных работ Соломина, в плохом состоянии и ждут своего часа, когда будут переданы специалистам-реставраторам, чтобы было возможно их спасти."Там очень большие повреждения в связи с пожаром, так как полотно рухнуло на пылающий предметный план... Принято решение было укрепить осыпи. Прорывы там очень многочисленные. Вообще фрагменты в плохом состоянии", – сказала Стрижак.Возможно ли будет вписать эти небольшие фрагменты оригинальной работы советских художников, воссоздавших полотно Франца Рубо, в будущее полотно, решит комиссия из профильных специалистов, добавила она. Но, исходя из опыта, можно сказать, что скорее всего они послужат художникам образцами при работе по воссозданию утраченного полотна, уточнила Стрижак."Так как если эти фрагменты использовать, то холст очень хрупкий и может разрушиться", – пояснила Стрижак.А вот многие сохранившиеся элементы предметного плана, которые сотрудники музея только начали доставать из завалов, с большой долей вероятности смогут стать частью нового предметного плана при восстановлении экспозиции, отметила хранитель. Ранее о такой возможности упоминал директор музея Михаил Смородкин.Завтра, по ее словам, планируется спустить вниз еще две большие пушки на лафетах и еще несколько предметов, большинство из которых выполнены из металла, гипса и папье-маше."Здесь работы будут еще продолжаться, мы только в начале... И я думаю, что все эти предметы помогут в дальнейшем в воссоздании плана предметного. А, возможно, какие-то предметы, те же ядра, можно будет использовать уже в новом предметном плане", – заключила хранитель музея.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую помощь получит музей обороны Севастополя для здания панорамы "Подземно-минная война": в здании Панорамы Севастополя уцелело ценное полотно Когда начнут восстанавливать Панораму в Севастополе после атаки ВСУ и пожара
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https://crimea.ria.ru/20260625/podzemnaya-voyna-v-zdanii-panoramy-sevastopolya-nashli-utselevshim-tsennoe-polotno-1157160841.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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панорама, севастополь, удар всу по панораме "оборона севастополя", новости севастополя, крым, новости крыма
Ценные находки под завалами: что обнаружили в Панораме Севастополя

Под завалами в музее Севастополя нашли еще два фрагмента живописных полотен – хранитель

21:01 25.06.2026
 
© РИА Новости КрымСохранившиеся поле пожара элементы предметного плана Панорамы
Сохранившиеся поле пожара элементы предметного плана Панорамы - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Еще два живописных фрагмента обнаружены во время разбора завалов в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.". Они экспонировались перед основным полотном, являясь частью предметного плана. Об этом журналистам сообщила хранитель Музея Обороны Севастополя Анна Стрижак.
Речь идет о работах советского художника Николая Соломина, которые являлись частью единой композиции предметного плана панорамы.
"Это живописные полотна, фрагменты, которые были написаны Николаем Константиновичем Соломиным: "Солдат-денщик" и "Кок". Это два музейных предмета, судьбу которых мы тоже не знали. Они были найдены сегодня под завалами", – сказала она Стрижак.
Их сохранность, по словам эксперта, еще предстоит внимательно изучить, но "уже сейчас можно сказать, что "Солдат-денщик" в более плохой сохранности – там обрывок полотна".
"Кок" в лучшей сохранности. Он, был на подрамнике, и мы так же, на подрамнике, смогли его спустить и передать хранителям", – добавила она.
По словам Стрижак, обе работы Соломина обнаружили при разборе помещений, располагавшихся под экспозиционным залом панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг" и, соответственно, под предметным планом, который частично сюда, вниз, и обрушился при пожаре.
Только сегодня сотрудники музея, разбирая завалы, смогли добраться до конкретного места, чтобы узнать судьбу двух этих музейных предметов, и были обрадованы, что сохранилась даже живопись, отметила Стрижак.
Отсюда же, из помещений под экспозиционным пространством, была извлечена накануне и диорама "Подземно-минная война в Севастополе", написанная советскими художниками Василием Гранди и Борисом Беляевым, которая экспонировалась здесь, внизу, как отдельное полноценное полотно с 1958 года.
"До этого ее судьба была неизвестна, так как это помещение было сильно завалено обломками падающих обгоревших деревянных конструкций с крыши и подтоплено. К счастью, очень нас порадовала сохранность... Полотно, в общем-то, в целости, не пришлось его рвать, вырезать", – поделилась Стрижак.
Все найденные живописные полотна уже осмотрели реставраторы, дав предварительную оценку их состоянию, и теперь все это законсервировано на валах и хранится в специальном помещении.
Среди них – тринадцать крупных сюжетных фрагментов полотна самой панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.", уточнила Стрижак.
"Один средний сюжетный фрагмент панорамы полотна, три крупных фрагмента неба и восемь средних фрагментов неба", – добавила она.
По ее словам, все эти фрагменты, в отличие от упомянутой диорамы и живописных работ Соломина, в плохом состоянии и ждут своего часа, когда будут переданы специалистам-реставраторам, чтобы было возможно их спасти.
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"Там очень большие повреждения в связи с пожаром, так как полотно рухнуло на пылающий предметный план... Принято решение было укрепить осыпи. Прорывы там очень многочисленные. Вообще фрагменты в плохом состоянии", – сказала Стрижак.
Возможно ли будет вписать эти небольшие фрагменты оригинальной работы советских художников, воссоздавших полотно Франца Рубо, в будущее полотно, решит комиссия из профильных специалистов, добавила она. Но, исходя из опыта, можно сказать, что скорее всего они послужат художникам образцами при работе по воссозданию утраченного полотна, уточнила Стрижак.
"Так как если эти фрагменты использовать, то холст очень хрупкий и может разрушиться", – пояснила Стрижак.
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А вот многие сохранившиеся элементы предметного плана, которые сотрудники музея только начали доставать из завалов, с большой долей вероятности смогут стать частью нового предметного плана при восстановлении экспозиции, отметила хранитель. Ранее о такой возможности упоминал директор музея Михаил Смородкин.
"На данный момент мы вытащили уже большое количество ядер, телеги, чашечку с блюдцем, которые были в блиндаже офицерском, извлекли ведра, кувшины, котелок, пушку. Сегодня много нашли лопат, кирки. Самовар еще нашли в очень неплохой сохранности, закопчен сильно, но тем не менее", – рассказала Стрижак.
Завтра, по ее словам, планируется спустить вниз еще две большие пушки на лафетах и еще несколько предметов, большинство из которых выполнены из металла, гипса и папье-маше.
"Здесь работы будут еще продолжаться, мы только в начале... И я думаю, что все эти предметы помогут в дальнейшем в воссоздании плана предметного. А, возможно, какие-то предметы, те же ядра, можно будет использовать уже в новом предметном плане", – заключила хранитель музея.
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