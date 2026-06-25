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Страшное ДТП с шестью машинами произошло на автодороге в Керчь
Страшное ДТП с шестью машинами произошло на автодороге в Керчь - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Страшное ДТП с шестью машинами произошло на автодороге в Керчь
На Кубани в массовой аварии с участием шести автомобилей сгорела одна из машин и двое человек получили ожоги. Об этом сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T19:57
2026-06-25T19:57
2026-06-25T19:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. На Кубани в массовой аварии с участием шести автомобилей сгорела одна из машин и двое человек получили ожоги. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.По данным правоохранителей, авария произошла возле станицы Тамань на автодороге Новороссийск – Керчь. 51-летний водитель Honda Pilot не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Chery Tiggo.Пострадавшие госпитализированы в Центральную районную больницу Темрюка. По факту ДТП проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Влетели в отбойник: ребенок и две женщины пострадали в ДТП на КубаниВ Крыму на водителя BMW возбудили дело за смертельное ДТП с микроавтобусомВ Крыму пять человек погибли в ДТП
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дтп, фото, новости, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия
Страшное ДТП с шестью машинами произошло на автодороге в Керчь
В массовом ДТП на автодороге в Керчь сгорел автомобиль и пострадали люди