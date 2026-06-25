https://crimea.ria.ru/20260625/stavki-vysoki-dlya-chego-kiev-usilil-ataki-na-krym-1157161814.html

Ставки высоки: для чего Киев усилил атаки на Крым

Ставки высоки: для чего Киев усилил атаки на Крым - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Ставки высоки: для чего Киев усилил атаки на Крым

Массированными атаками на Крым Киев и Запад пытаются "раскачать" обстановку на полуострове, в случае успеха эти действия враг попытается масштабировать на всю... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T13:48

2026-06-25T13:48

2026-06-25T13:48

мнения

олег шевченко

крым

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Массированными атаками на Крым Киев и Запад пытаются "раскачать" обстановку на полуострове, в случае успеха эти действия враг попытается масштабировать на всю Россию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета Крымского федерального университета им. Вернадского Олег Шевченко."Сейчас (Киевом - ред.) проводится масштабный социально-психологический эксперимент. Смотрят, получится или нет раскачать население Крыма, будут ли у нас протесты, недоверие, раздражение, паника. Если накал страстей будет высок, значит, подобного рода террористические действия можно будет масштабировать на всю Россию. Это один из инструментов войны XXI века – удар по тылу противника путем терроризма", - сказал эксперт.Кроме того, киевскому режиму надо демонстрировать определенные успехи для своих кураторов и спонсоров, напоминает Шевченко.По словам политолога, происходит испытание не только гражданского мужества крымчан, но и эффективности государственных органов, ответственных за безопасность граждан."Сейчас я не вижу проблем ни с гражданским мужеством крымчан, ни с решением вопросов, которые находятся в компетенции государственных органов", - заключил Шевченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой - КремльКрым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – экспертКонец близок: почему ВСУ усилили удары по гражданским объектам РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, олег шевченко, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, общество