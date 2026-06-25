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"Совсем другая война": Лукашенко встретился с представителями Зеленского - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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"Совсем другая война": Лукашенко встретился с представителями Зеленского
"Совсем другая война": Лукашенко встретился с представителями Зеленского - РИА Новости Крым, 25.06.2026
"Совсем другая война": Лукашенко встретился с представителями Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителями Владимира Зеленского и предупредил, что в случае втягивания Минска в войну ее качество... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T16:27
2026-06-25T16:27
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителями Владимира Зеленского и предупредил, что в случае втягивания Минска в войну ее качество "мгновенно изменится". Об этом белорусский лидер рассказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщает агентство БЕЛТА.Белорусский лидер добавил, что Минск уже получил от Киева ответ на это предупреждение. По словам Лукашенко, Зеленский и его окружение понимают последствия втягивания Белоруссии в боевые действия. "Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно", – добавил он.Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти угрозы, заявил, что киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на БеларусьЛукашенко ответил на вопрос об участии Белоруссии в войне на УкраинеЛавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, белоруссия, новости сво, россия, украина, владимир зеленский
"Совсем другая война": Лукашенко встретился с представителями Зеленского

Лукашенко предупредил Зеленского о последствиях втягивания Беларуси в боевые действия

16:27 25.06.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителями Владимира Зеленского и предупредил, что в случае втягивания Минска в войну ее качество "мгновенно изменится". Об этом белорусский лидер рассказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщает агентство БЕЛТА.
"Вот на этом месте (в Минске – ред.) недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: "Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая", – сказал Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что Минск уже получил от Киева ответ на это предупреждение. По словам Лукашенко, Зеленский и его окружение понимают последствия втягивания Белоруссии в боевые действия. "Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно", – добавил он.
Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти угрозы, заявил, что киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами.
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