https://crimea.ria.ru/20260625/sovsem-drugaya-voyna-lukashenko-vstretilsya-s-predstavitelyami-zelenskogo-1157167678.html

"Совсем другая война": Лукашенко встретился с представителями Зеленского

"Совсем другая война": Лукашенко встретился с представителями Зеленского - РИА Новости Крым, 25.06.2026

"Совсем другая война": Лукашенко встретился с представителями Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителями Владимира Зеленского и предупредил, что в случае втягивания Минска в войну ее качество... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T16:27

2026-06-25T16:27

2026-06-25T16:27

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителями Владимира Зеленского и предупредил, что в случае втягивания Минска в войну ее качество "мгновенно изменится". Об этом белорусский лидер рассказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщает агентство БЕЛТА.Белорусский лидер добавил, что Минск уже получил от Киева ответ на это предупреждение. По словам Лукашенко, Зеленский и его окружение понимают последствия втягивания Белоруссии в боевые действия. "Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно", – добавил он.Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти угрозы, заявил, что киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на БеларусьЛукашенко ответил на вопрос об участии Белоруссии в войне на УкраинеЛавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, белоруссия, новости сво, россия, украина, владимир зеленский