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Скончался крымский бард Владимир Грачев - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Скончался крымский бард Владимир Грачев
Скончался крымский бард Владимир Грачев - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Скончался крымский бард Владимир Грачев
После продолжительной болезни в Симферополе скончался Владимир Георгиевич Грачев – крымский бард, поэт, музыкант. Об этом сообщили Русской общине Крыма. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. После продолжительной болезни в Симферополе скончался Владимир Георгиевич Грачев – крымский бард, поэт, музыкант. Об этом сообщили Русской общине Крыма.Владимир Грачев родился в Симферополе. По образованию инженер-машиностроитель, работал слесарем, рабочим геологической партии, музыкантом, инструктором по туризму, экскурсоводом, инженером, социологом, менеджером. Но истинное его призвание – бардовская песня. Грачев – основатель и руководитель Симферопольского клуба самодеятельной песни, а затем - литературно-бардовской мастерской "Таласса".Он - лауреат многих фестивалей авторской песни, автор нескольких поэтических книг, член Союза писателей России, Заслуженный работник культуры Крыма, лауреат госпремии АР Крым (литература и поэзия).Днем ранее в Симферополе скончался писатель, долгие годы возглавлявший Крымское отделение Союза писателей России, Владимир Сорокин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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утраты, крым, музыка, общество, культура, искусство
Скончался крымский бард Владимир Грачев

В Симферополе умер известный бард-патриот Владимир Грачев

12:26 25.06.2026
 
© Фото с сайта барды РоссииВладимир Грачев
Владимир Грачев
© Фото с сайта барды России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. После продолжительной болезни в Симферополе скончался Владимир Георгиевич Грачев – крымский бард, поэт, музыкант. Об этом сообщили Русской общине Крыма.
Владимир Грачев родился в Симферополе. По образованию инженер-машиностроитель, работал слесарем, рабочим геологической партии, музыкантом, инструктором по туризму, экскурсоводом, инженером, социологом, менеджером. Но истинное его призвание – бардовская песня. Грачев – основатель и руководитель Симферопольского клуба самодеятельной песни, а затем - литературно-бардовской мастерской "Таласса".
Он - лауреат многих фестивалей авторской песни, автор нескольких поэтических книг, член Союза писателей России, Заслуженный работник культуры Крыма, лауреат госпремии АР Крым (литература и поэзия).

"Уход Владимира Георгиевича – огромная утрата для российской культуры и бардовской песни. Его талантливые, полные смысла, образности, изящества и настоящего, искреннего патриотизма песни украшали творческие мероприятия, концерты, патриотические акции, проходившие в Крыму и далеко за его пределами. Песня Владимира Грачева "Крымский марш" стала манифестом борьбы русских и русскокультурных крымчан за воссоединение с Россией, одним из символов Крымской весны", - гласит некролог.

Днем ранее в Симферополе скончался писатель, долгие годы возглавлявший Крымское отделение Союза писателей России, Владимир Сорокин.
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