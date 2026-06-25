https://crimea.ria.ru/20260625/skonchalsya-krymskiy-bard-vladimir-grachev-1157155772.html

Скончался крымский бард Владимир Грачев

Скончался крымский бард Владимир Грачев - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Скончался крымский бард Владимир Грачев

После продолжительной болезни в Симферополе скончался Владимир Георгиевич Грачев – крымский бард, поэт, музыкант. Об этом сообщили Русской общине Крыма. РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T12:26

2026-06-25T12:26

2026-06-25T12:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. После продолжительной болезни в Симферополе скончался Владимир Георгиевич Грачев – крымский бард, поэт, музыкант. Об этом сообщили Русской общине Крыма.Владимир Грачев родился в Симферополе. По образованию инженер-машиностроитель, работал слесарем, рабочим геологической партии, музыкантом, инструктором по туризму, экскурсоводом, инженером, социологом, менеджером. Но истинное его призвание – бардовская песня. Грачев – основатель и руководитель Симферопольского клуба самодеятельной песни, а затем - литературно-бардовской мастерской "Таласса".Он - лауреат многих фестивалей авторской песни, автор нескольких поэтических книг, член Союза писателей России, Заслуженный работник культуры Крыма, лауреат госпремии АР Крым (литература и поэзия).Днем ранее в Симферополе скончался писатель, долгие годы возглавлявший Крымское отделение Союза писателей России, Владимир Сорокин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, крым, музыка, общество, культура, искусство