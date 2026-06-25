https://crimea.ria.ru/20260625/sk-rassledoval-bolee-tysyachi-del-o-prestupleniyakh-neonatsistov-i-naemnikov-1157164334.html

СК расследовал более тысячи дел о преступлениях неонацистов и наемников

СК расследовал более тысячи дел о преступлениях неонацистов и наемников - РИА Новости Крым, 25.06.2026

СК расследовал более тысячи дел о преступлениях неонацистов и наемников

Следком завершил расследование более тысячи уголовных дел по обвинению 1,4 тысячи военных, неонацистов и иностранных наемников, воюющих за киевский режим. Об... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T15:02

2026-06-25T15:02

2026-06-25T15:02

ск рф (следственный комитет российской федерации)

уголовный кодекс

всу (вооруженные силы украины)

иностранные наемники всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Следком завершил расследование более тысячи уголовных дел по обвинению 1,4 тысячи военных, неонацистов и иностранных наемников, воюющих за киевский режим. Об этом сообщил советник при председателе СК РФ Александр Федоров на площадке XIV Петербургского международного юридического форума.Россия и дальше продолжит фиксировать военные преступления киевского режима на Украине, чтобы все преступники понесли заслуженное наказание, заявлял глава МИД Сергей Лавров в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком установит причастных к атакам ВСУ на Крым и КубаньСК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-Симферополь290 мирных жителей России пострадали от атак ВСУ за неделю

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), уголовный кодекс, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу, новости