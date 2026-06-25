Рейтинг@Mail.ru
СК расследовал более тысячи дел о преступлениях неонацистов и наемников - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260625/sk-rassledoval-bolee-tysyachi-del-o-prestupleniyakh-neonatsistov-i-naemnikov-1157164334.html
СК расследовал более тысячи дел о преступлениях неонацистов и наемников
СК расследовал более тысячи дел о преступлениях неонацистов и наемников - РИА Новости Крым, 25.06.2026
СК расследовал более тысячи дел о преступлениях неонацистов и наемников
Следком завершил расследование более тысячи уголовных дел по обвинению 1,4 тысячи военных, неонацистов и иностранных наемников, воюющих за киевский режим. Об... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T15:02
2026-06-25T15:02
ск рф (следственный комитет российской федерации)
уголовный кодекс
всу (вооруженные силы украины)
иностранные наемники всу
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:51:959:590_1920x0_80_0_0_00fcd85c48b6ac682f6fa8db81b794ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Следком завершил расследование более тысячи уголовных дел по обвинению 1,4 тысячи военных, неонацистов и иностранных наемников, воюющих за киевский режим. Об этом сообщил советник при председателе СК РФ Александр Федоров на площадке XIV Петербургского международного юридического форума.Россия и дальше продолжит фиксировать военные преступления киевского режима на Украине, чтобы все преступники понесли заслуженное наказание, заявлял глава МИД Сергей Лавров в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком установит причастных к атакам ВСУ на Крым и КубаньСК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-Симферополь290 мирных жителей России пострадали от атак ВСУ за неделю
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:0:853:640_1920x0_80_0_0_ab0f848ea84c0ad65ab85276de01f595.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), уголовный кодекс, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу, новости
СК расследовал более тысячи дел о преступлениях неонацистов и наемников

Следком завершил расследование более тысячи дел о преступлениях неонацистов ВСУ

15:02 25.06.2026
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Следком завершил расследование более тысячи уголовных дел по обвинению 1,4 тысячи военных, неонацистов и иностранных наемников, воюющих за киевский режим. Об этом сообщил советник при председателе СК РФ Александр Федоров на площадке XIV Петербургского международного юридического форума.
"Завершено расследование 1091 уголовного дела по обвинению 1410 военнослужащих, неонацистов и иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины", - цитирует Федорова РИА Новости.
Россия и дальше продолжит фиксировать военные преступления киевского режима на Украине, чтобы все преступники понесли заслуженное наказание, заявлял глава МИД Сергей Лавров в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Следком установит причастных к атакам ВСУ на Крым и Кубань
СК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-Симферополь
290 мирных жителей России пострадали от атак ВСУ за неделю
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Уголовный кодексВСУ (Вооруженные силы Украины)Иностранные наемники ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00Пьяный пассажир напал на водителя автобуса Симферополь – Саки
15:4323 ножевых: в Крыму рецидивистка зарезала знакомого
15:28В Крыму отбой беспилотной опасности
15:22В Севастополе у абитуриентов популярны экономика и психология
15:16Авиация России сровняла с землей военные объекты боевиков в зоне спецоперации
15:02СК расследовал более тысячи дел о преступлениях неонацистов и наемников
14:59В Крыму арестовали фигурантов дела о сим-боксах для мошенников
14:51Новости СВО: что происходит на линии соприкосновения
14:46Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
14:32В Евпатории нет воды и не ходят трамваи
14:20Выводил деньги через тещу: в Севастополе глава фирмы присвоил 7 миллионов
14:05В Крыму в медколледж в первую очередь попадут абитуриенты-целевики
13:54ПВО сбила два реактивных снаряда HIMARS и 762 дрона
13:48Ставки высоки: для чего Киев усилил атаки на Крым
13:41Путин собрал Совбез
13:39Удары по Украине сегодня: разбита топливная и транспортная инфрастуктуры
13:31В Евпатории назначили и.о. мэра
13:28"Подземная война": в здании Панорамы Севастополя нашли уцелевшим ценное полотно
13:22В Крыму благоустроят 9 общественных зон в следующем году
13:13Когда состоятся финальные рейсы для отмененных поездов в Крым
Лента новостейМолния