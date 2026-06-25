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СК расследовал более тысячи дел о преступлениях неонацистов и наемников
СК расследовал более тысячи дел о преступлениях неонацистов и наемников - РИА Новости Крым, 25.06.2026
СК расследовал более тысячи дел о преступлениях неонацистов и наемников
Следком завершил расследование более тысячи уголовных дел по обвинению 1,4 тысячи военных, неонацистов и иностранных наемников, воюющих за киевский режим. Об... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T15:02
2026-06-25T15:02
2026-06-25T15:02
ск рф (следственный комитет российской федерации)
уголовный кодекс
всу (вооруженные силы украины)
иностранные наемники всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Следком завершил расследование более тысячи уголовных дел по обвинению 1,4 тысячи военных, неонацистов и иностранных наемников, воюющих за киевский режим. Об этом сообщил советник при председателе СК РФ Александр Федоров на площадке XIV Петербургского международного юридического форума.Россия и дальше продолжит фиксировать военные преступления киевского режима на Украине, чтобы все преступники понесли заслуженное наказание, заявлял глава МИД Сергей Лавров в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком установит причастных к атакам ВСУ на Крым и КубаньСК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-Симферополь290 мирных жителей России пострадали от атак ВСУ за неделю
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации), уголовный кодекс, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу, новости
СК расследовал более тысячи дел о преступлениях неонацистов и наемников
Следком завершил расследование более тысячи дел о преступлениях неонацистов ВСУ