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Шестиклассник поджег заправку в Подольске - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Шестиклассник поджег заправку в Подольске
Шестиклассник поджег заправку в Подольске - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Шестиклассник поджег заправку в Подольске
13-летний школьник поджег колонку АЗС в Подольске после общения с незнакомцем в интернете. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T12:53
2026-06-25T12:53
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
подольск
поджог
мошенничество
пожар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. 13-летний школьник поджег колонку АЗС в Подольске после общения с незнакомцем в интернете. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее данным, возгорание произошло днем в четверг. В результате выгорела топливораздаточная колонка. Обошлось без пострадавших. Личность предполагаемого исполнителя оперативно установили, им оказался местный шестиклассник.Уголовное дело открыто по статье о терроризме. Санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ведутся мероприятия по установлению и задержанию причастных к преступлению лиц.В феврале в Электростали 13-летний подросток поджег автозаправочную станцию, в результате чего выгорели две бензоколонки. Как сообщали в МВД России, мальчик тоже был под влиянием неизвестных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток совершил поджог на перегоне железной дороги в ПодмосковьеВ Крыму подросток сжег машину из ненависти к евреямДвух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), подольск, поджог, мошенничество, пожар, новости
Шестиклассник поджег заправку в Подольске

В Подольске 13-летний мальчик поджег АЗС после угроз мошенников

12:53 25.06.2026
 
© Фото в МАКС официального представителя МВД России Шестиклассник поджег заправку в Подольске
Шестиклассник поджег заправку в Подольске
© Фото в МАКС официального представителя МВД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. 13-летний школьник поджег колонку АЗС в Подольске после общения с незнакомцем в интернете. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее данным, возгорание произошло днем в четверг. В результате выгорела топливораздаточная колонка. Обошлось без пострадавших. Личность предполагаемого исполнителя оперативно установили, им оказался местный шестиклассник.
"В присутствии законных представителей школьник рассказал, что в одном из мессенджеров вступил в переписку с девушкой, отправил ей данные геолокации для встречи. После этого с ним на связь вышел мужчина и сообщил, что полученная геометка будет использована для ударов ВСУ. В итоге мошенники угрозами заставили школьника совершить поджог топливной колонки на АЗС", – проинформировала Волк.
Уголовное дело открыто по статье о терроризме. Санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ведутся мероприятия по установлению и задержанию причастных к преступлению лиц.
В феврале в Электростали 13-летний подросток поджег автозаправочную станцию, в результате чего выгорели две бензоколонки. Как сообщали в МВД России, мальчик тоже был под влиянием неизвестных.
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ПроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ПодольскПоджогМошенничествоПожарНовости
 
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