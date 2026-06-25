https://crimea.ria.ru/20260625/shestiklassnik-podzheg-zapravku-v-podolske-1157159914.html

Шестиклассник поджег заправку в Подольске

Шестиклассник поджег заправку в Подольске - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Шестиклассник поджег заправку в Подольске

13-летний школьник поджег колонку АЗС в Подольске после общения с незнакомцем в интернете. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T12:53

2026-06-25T12:53

2026-06-25T12:53

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

подольск

поджог

мошенничество

пожар

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. 13-летний школьник поджег колонку АЗС в Подольске после общения с незнакомцем в интернете. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее данным, возгорание произошло днем в четверг. В результате выгорела топливораздаточная колонка. Обошлось без пострадавших. Личность предполагаемого исполнителя оперативно установили, им оказался местный шестиклассник.Уголовное дело открыто по статье о терроризме. Санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ведутся мероприятия по установлению и задержанию причастных к преступлению лиц.В феврале в Электростали 13-летний подросток поджег автозаправочную станцию, в результате чего выгорели две бензоколонки. Как сообщали в МВД России, мальчик тоже был под влиянием неизвестных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток совершил поджог на перегоне железной дороги в ПодмосковьеВ Крыму подросток сжег машину из ненависти к евреямДвух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле

подольск

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), подольск, поджог, мошенничество, пожар, новости