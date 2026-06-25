Шестиклассник поджег заправку в Подольске
В Подольске 13-летний мальчик поджег АЗС после угроз мошенников
© Фото в МАКС официального представителя МВД России Шестиклассник поджег заправку в Подольске
© Фото в МАКС официального представителя МВД России
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. 13-летний школьник поджег колонку АЗС в Подольске после общения с незнакомцем в интернете. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее данным, возгорание произошло днем в четверг. В результате выгорела топливораздаточная колонка. Обошлось без пострадавших. Личность предполагаемого исполнителя оперативно установили, им оказался местный шестиклассник.
"В присутствии законных представителей школьник рассказал, что в одном из мессенджеров вступил в переписку с девушкой, отправил ей данные геолокации для встречи. После этого с ним на связь вышел мужчина и сообщил, что полученная геометка будет использована для ударов ВСУ. В итоге мошенники угрозами заставили школьника совершить поджог топливной колонки на АЗС", – проинформировала Волк.
Уголовное дело открыто по статье о терроризме. Санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ведутся мероприятия по установлению и задержанию причастных к преступлению лиц.
В феврале в Электростали 13-летний подросток поджег автозаправочную станцию, в результате чего выгорели две бензоколонки. Как сообщали в МВД России, мальчик тоже был под влиянием неизвестных.
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