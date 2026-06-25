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Севастопольцы взяли золото Кубка России по альпинизму - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Севастопольцы взяли золото Кубка России по альпинизму
Севастопольцы взяли золото Кубка России по альпинизму - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Севастопольцы взяли золото Кубка России по альпинизму
Двое севастопольцев завоевали золото на третьем этапе Кубка России по альпинизму в скальном классе. Об этом сообщили в правительстве Севастополя. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T21:45
2026-06-25T21:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Двое севастопольцев завоевали золото на третьем этапе Кубка России по альпинизму в скальном классе. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.Отмечается, что за победу боролись 29 команд со всей страны – 19 мужских и 10 женских.Ранее сообщалось, что сборная команда Севастополя стала абсолютным чемпионом в возрасте до 13 лет на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тхэквондисты из Крыма вывели Россию в лидеры в командном зачетеКрымская теннисистка взяла золото двух международных турнировСевастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску"
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севастополь, новости севастополя, спорт, альпинизм, михаил развожаев, россия, крым, новости крыма
Севастопольцы взяли золото Кубка России по альпинизму

Двое севастопольцев завоевали золото Кубка России по альпинизму

21:45 25.06.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКССевастопольцы взяли золото Кубка России по альпинизму
Севастопольцы взяли золото Кубка России по альпинизму
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Двое севастопольцев завоевали золото на третьем этапе Кубка России по альпинизму в скальном классе. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.
Отмечается, что за победу боролись 29 команд со всей страны – 19 мужских и 10 женских.
© Михаил Развожаев в МАКССевастопольцы взяли золото Кубка России по альпинизму
Севастопольцы взяли золото Кубка России по альпинизму
© Михаил Развожаев в МАКС
Севастопольцы взяли золото Кубка России по альпинизму
"Среди мужчин золото завоевала севастопольская связка: спасатель Павел Левин и его напарник Игорь Ткачев. На сложнейших скальных маршрутах пара показала безупречную слаженность и невероятную выдержку, оставив позади сильнейших соперников", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сборная команда Севастополя стала абсолютным чемпионом в возрасте до 13 лет на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию.
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СевастопольНовости СевастополяСпортАльпинизмМихаил РазвожаевРоссияКрымНовости Крыма
 
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