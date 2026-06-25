https://crimea.ria.ru/20260625/sevastopol-posle-ataki-vsu-po-energetike-chto-seychas-proiskhodit-v-gorode-1157157587.html

Севастополь после атаки ВСУ по энергетике: что сейчас происходит в городе

Севастополь после атаки ВСУ по энергетике: что сейчас происходит в городе - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Севастополь после атаки ВСУ по энергетике: что сейчас происходит в городе

После атаки ВСУ на энергоструктуру Севастополя в ночь на 24 июня город-герой остался полностью обесточен. В сжатые сроки в условиях повторных атак энергетикам... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T12:59

2026-06-25T12:59

2026-06-25T13:05

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. После атаки ВСУ на энергоструктуру Севастополя в ночь на 24 июня город-герой остался полностью обесточен. В сжатые сроки в условиях повторных атак энергетикам удалось восстановить подачу электроснабжения в пригородах. Однако в среду наиболее густонаселенные районы остались без света и частично без воды. С момента начала блэкаута прошло более 30 часов. Как справляется с вызовом Севастополь сейчас, выяснял корреспондент РИА Новости Крым.Почти сутки в Гагаринском, Ленинском и Нахимовском районах не было электричества. Свет погас в городе около 4 утра и появился спустя почти сутки - в 3 ночи. В некоторых домах, в частности на улице Горпищенко, электричество присутствовало недолго – до 5 утра. А на некоторых участках проспекта Победы его не было вовсе – свет дали в 10 утра. В это же время сообщения об отсутствии электроснабжения стали поступать с Античного бульвара, Гагаринского и Нахимовского районов, а также центральной части города.Сейчас электричество есть в городе "точечно". Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о введении режима временного ограничения электроснабжения. По словам главы региона, отключения производятся точечно и по необходимости.В ряде торговых точек, где свет появился, пока только наличный расчет, как и в среду. Продавцы объясняют это отсутствием интернета, либо "сбоем в программе штрих-кодов".Также в городе практически не ходят троллейбусы. По дорогам курсируют только маршрутки и автобусы. А поскольку дороги свободны ввиду дефицита топлива, добраться из одного конца достаточно растянутого города в другой можно относительно быстро. Из минусов - придется ехать в набитой маршрутке в жару, практически все севастопольцы сейчас пересели на общественный транспорт.Вместе с тем, горожане держат удар – все понимают условия современных вызовов."Тем более критической ситуации пока не произошло. Пока со всем происходящим вполне можно справиться", - говорят горожане.Не радует жителей, правда, частичное отсутствие проводного и мобильного интернета, а также сотовой связи. Однако многие быстро сориентировались и нашли "волшебные" кафе с электричеством и связью. Пока работают так.В крупных и небольших торговых точках ассортимент продуктов не изменился. Дефицита нет. В первой половине дня в некоторых магазинах можно было наблюдать пустые полки. Однако по заверениям ретейлеров, после обеда товар должны привезти.В некоторых магазинах пока исчезло любимое летнее лакомство – мороженое. Его не завезли 24 июня из -за отсутствия света. Следующих поставок ждут в субботу.В течение 24 июня дня украинские боевики предпринимали новые атаки на город, которые были отражены. Как заявил губернатор Михаил Развожаев, враг поставил своей целью сделать жизнь в Севастополе невыносимой, и пока прогнозировать развитие ситуации сложно, однако не следует поддаваться панике, поскольку это и есть главная цель киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничили электроснабжение Враг в небе и в сети: как жителям Крыма противостоять атакам ВСУВ Крыму сократили число поездов

севастополь

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2026

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Марина Ананьева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151481242_0:24:1254:1278_100x100_80_0_0_831967add1814a47c0a01f3a47d8013b.jpg

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Марина Ананьева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151481242_0:24:1254:1278_100x100_80_0_0_831967add1814a47c0a01f3a47d8013b.jpg

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