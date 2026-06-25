Севастополь помогает Крыму стабилизировать энергосистему после ударов ВСУ
Энергосистему Крыма после ударов ВСУ помогает стабилизировать Севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Энергетики Севастополя помогают крымским коллегам в восстановлении электроснабжения на полуострове после атак со стороны ВСУ. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе прямого эфира.
"Ночью продолжались атаки врага. Есть еще определенный ущерб, в том числе за пределами Севастополя, но это влияет на единую энергетическую систему. Поэтому сегодня проводятся дополнительные работы, в том числе наши бригады поехали к нашим соседям, чтобы помочь в максимально короткий срок стабилизировать энергосистему", – рассказал губернатор.
Развожаев отметил, что крымчане и севастопольцы помогают друг другу в сложных ситуациях. "Здесь мы одно целое с общей энергосистемой. Всегда крымчане помогают Севастополю, когда возникают сложности, и мы стараемся тоже", – сказал глава региона.
Ранее в четверг сообщалось, что более сотни улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов пока остаются обесточенными после атак ВСУ.
Ночью в Севастополе энергетикам удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Также в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.
В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.
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