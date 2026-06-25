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Севастополь помогает Крыму стабилизировать энергосистему после ударов ВСУ

Севастополь помогает Крыму стабилизировать энергосистему после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Севастополь помогает Крыму стабилизировать энергосистему после ударов ВСУ

Энергетики Севастополя помогают крымским коллегам в восстановлении электроснабжения на полуострове после атак со стороны ВСУ. Об этом рассказал губернатор... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T19:45

2026-06-25T19:45

2026-06-25T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Энергетики Севастополя помогают крымским коллегам в восстановлении электроснабжения на полуострове после атак со стороны ВСУ. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе прямого эфира.Развожаев отметил, что крымчане и севастопольцы помогают друг другу в сложных ситуациях. "Здесь мы одно целое с общей энергосистемой. Всегда крымчане помогают Севастополю, когда возникают сложности, и мы стараемся тоже", – сказал глава региона.Ранее в четверг сообщалось, что более сотни улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов пока остаются обесточенными после атак ВСУ.Ночью в Севастополе энергетикам удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Также в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабженияКак работают банки в СевастополеВ Крыму ограничили электроснабжение

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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