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Ребенок и взрослый погибли в Крыму из-за ночных ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Ребенок и взрослый погибли в Крыму из-за ночных ударов ВСУ
Ребенок и взрослый погибли в Крыму из-за ночных ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Ребенок и взрослый погибли в Крыму из-за ночных ударов ВСУ
Два человека, один из них ребенок, погибли в Крыму в результате атак ВСУ в ночь на четверг. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T09:19
2026-06-25T09:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Два человека, один из них ребенок, погибли в Крыму в результате атак ВСУ в ночь на четверг. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.Власти республики окажут семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь и поддержку. Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки. "Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Личный контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров", - говорится в сообщении.В течение ночи силы противовоздушной обороны сбили 269 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Ребенок и взрослый погибли в Крыму из-за ночных ударов ВСУ

В Крыму в результате ночных атак ВСУ погибли ребенок и взрослый, еще двое ранены

09:19 25.06.2026 (обновлено: 09:38 25.06.2026)
 
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Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Два человека, один из них ребенок, погибли в Крыму в результате атак ВСУ в ночь на четверг. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали. Это большое горе", - написал он в своем канале в МАКС.
Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Власти республики окажут семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь и поддержку.
Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки.
"Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Личный контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров", - говорится в сообщении.
В течение ночи силы противовоздушной обороны сбили 269 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом.
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