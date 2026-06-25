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Ребенок и взрослый погибли в Крыму из-за ночных ударов ВСУ

Ребенок и взрослый погибли в Крыму из-за ночных ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Ребенок и взрослый погибли в Крыму из-за ночных ударов ВСУ

Два человека, один из них ребенок, погибли в Крыму в результате атак ВСУ в ночь на четверг. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T09:19

2026-06-25T09:19

2026-06-25T09:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Два человека, один из них ребенок, погибли в Крыму в результате атак ВСУ в ночь на четверг. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.Власти республики окажут семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь и поддержку. Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки. "Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Личный контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров", - говорится в сообщении.В течение ночи силы противовоздушной обороны сбили 269 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, срочные новости крыма, сергей аксенов, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя