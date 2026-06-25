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Пьяный пассажир напал на водителя автобуса Симферополь – Саки - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Пьяный пассажир напал на водителя автобуса Симферополь – Саки
Пьяный пассажир напал на водителя автобуса Симферополь – Саки - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Пьяный пассажир напал на водителя автобуса Симферополь – Саки
В рейсовом автобусе Симферополь – Саки пьяный пассажир напал на водителя. Полицейские проводят проверку по данному факту. Об этом сообщили в полиции Крыма. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T16:00
2026-06-25T16:00
новости крыма
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автобус
общественный транспорт
мвд по республике крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В рейсовом автобусе Симферополь – Саки пьяный пассажир напал на водителя. Полицейские проводят проверку по данному факту. Об этом сообщили в полиции Крыма.Как установлено, инцидент произошел 24 июня. От 55-летнего водителя автобуса поступило заявление в полицию."Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств инцидента и лиц, причастных к нему. По результатам проверки всем участникам будет дана правовая оценка", – отметили в полиции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Напавший с ножом на людей в Краснодаре арестованВ Крыму раскрыли убийство 30-летней давностиБастрыкин затребовал доклад о нападении собак на ребенка в Севастополе
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новости крыма, симферополь, саки, автобус, общественный транспорт, мвд по республике крым, происшествия
Пьяный пассажир напал на водителя автобуса Симферополь – Саки

Пьяный пассажир напал на водителя автобуса Симферополь – Саки – полиция проводит проверку

16:00 25.06.2026
 
© Фото из соцсетейПассажир напал на водителя автобуса Симферополь – Саки
Пассажир напал на водителя автобуса Симферополь – Саки
© Фото из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В рейсовом автобусе Симферополь – Саки пьяный пассажир напал на водителя. Полицейские проводят проверку по данному факту. Об этом сообщили в полиции Крыма.

"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили видеопубликацию, где в рейсовом автобусе Симферополь – Саки произошел конфликт между водителем и пассажиром. Согласно опубликованным данным, пассажир, находясь в нетрезвом состоянии, не захотел платить за проезд и ударил водителя металлической тростью по лицу", – сказано в сообщении.

Как установлено, инцидент произошел 24 июня. От 55-летнего водителя автобуса поступило заявление в полицию.
"Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств инцидента и лиц, причастных к нему. По результатам проверки всем участникам будет дана правовая оценка", – отметили в полиции.
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