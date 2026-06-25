https://crimea.ria.ru/20260625/pyanyy-passazhir-napal-na-voditelya-avtobusa-simferopol--saki-1157167086.html

Пьяный пассажир напал на водителя автобуса Симферополь – Саки

Пьяный пассажир напал на водителя автобуса Симферополь – Саки - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Пьяный пассажир напал на водителя автобуса Симферополь – Саки

В рейсовом автобусе Симферополь – Саки пьяный пассажир напал на водителя. Полицейские проводят проверку по данному факту. Об этом сообщили в полиции Крыма. РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T16:00

2026-06-25T16:00

2026-06-25T16:00

новости крыма

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саки

автобус

общественный транспорт

мвд по республике крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В рейсовом автобусе Симферополь – Саки пьяный пассажир напал на водителя. Полицейские проводят проверку по данному факту. Об этом сообщили в полиции Крыма.Как установлено, инцидент произошел 24 июня. От 55-летнего водителя автобуса поступило заявление в полицию."Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств инцидента и лиц, причастных к нему. По результатам проверки всем участникам будет дана правовая оценка", – отметили в полиции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Напавший с ножом на людей в Краснодаре арестованВ Крыму раскрыли убийство 30-летней давностиБастрыкин затребовал доклад о нападении собак на ребенка в Севастополе

симферополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, саки, автобус, общественный транспорт, мвд по республике крым, происшествия