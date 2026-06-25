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ПВО сбила два реактивных снаряда HIMARS и 762 дрона
ПВО сбила два реактивных снаряда HIMARS и 762 дрона - РИА Новости Крым, 25.06.2026
ПВО сбила два реактивных снаряда HIMARS и 762 дрона
Силы противовоздушной обороны России отразили удары ВСУ сотнями беспилотников и американскими РСЗО HIMARS. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T13:54
2026-06-25T13:54
2026-06-25T13:54
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
пво
himars
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили удары ВСУ сотнями беспилотников и американскими РСЗО HIMARS. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Ранее сообщалось, что мобильные огневые группы мотострелкового полка 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают украинские ударные беспилотники из охотничьих ружей и автоматов с оптическими прицелами и приборами ночного видения.На наиболее опасных участках огневые точки развернуты в боевой порядок, состоящий из нескольких линий обороны, уточнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваСтавки высоки: для чего Киев усилил атаки на КрымВраг в небе и в сети: как жителям Крыма противостоять атакам ВСУ
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, пво, himars, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу
ПВО сбила два реактивных снаряда HIMARS и 762 дрона
Силы ПВО уничтожили два реактивных снаряда HIMARS и 762 украинских дрона