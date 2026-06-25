https://crimea.ria.ru/20260625/putin-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-zemletryaseniem-v-venesuele-1157157721.html

Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле

Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле - РИА Новости Крым, 25.06.2026

Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес Гомес в связи с мощным землетрясением, которое... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T12:42

2026-06-25T12:42

2026-06-25T12:50

владимир путин (политик)

россия

венесуэла

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землетрясение

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес Гомес в связи с мощным землетрясением, которое привело к человеческим жертвам. Об этом сообщает Кремль.Ранее сообщалось о двух мощнейших землетрясениях в Венесуэле. По данным сейсмологов их магнитуда составила 7,2 и 7,5. 32 человека погибли и около 700 получили ранения. В стране продолжаются поисково-спасательные работы и оценка масштабов ущерба.Президент попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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венесуэла

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, венесуэла, в мире, землетрясение, новости