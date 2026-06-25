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Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле
Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес Гомес в связи с мощным землетрясением, которое... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T12:42
2026-06-25T12:50
владимир путин (политик)
россия
венесуэла
в мире
землетрясение
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес Гомес в связи с мощным землетрясением, которое привело к человеческим жертвам. Об этом сообщает Кремль.Ранее сообщалось о двух мощнейших землетрясениях в Венесуэле. По данным сейсмологов их магнитуда составила 7,2 и 7,5. 32 человека погибли и около 700 получили ранения. В стране продолжаются поисково-спасательные работы и оценка масштабов ущерба.Президент попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, венесуэла, в мире, землетрясение, новости
Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле

Путин выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Венесуэле

12:42 25.06.2026 (обновлено: 12:50 25.06.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес Гомес в связи с мощным землетрясением, которое привело к человеческим жертвам. Об этом сообщает Кремль.
Ранее сообщалось о двух мощнейших землетрясениях в Венесуэле. По данным сейсмологов их магнитуда составила 7,2 и 7,5. 32 человека погибли и около 700 получили ранения. В стране продолжаются поисково-спасательные работы и оценка масштабов ущерба.
"Уважаемая госпожа Родригес, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Президент попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
"Выражаем чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу в это тяжелое время", — добавил Путин.
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Владимир Путин (политик)РоссияВенесуэлаВ миреЗемлетрясениеНовости
 
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