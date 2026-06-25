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Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле
Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес Гомес в связи с мощным землетрясением, которое... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T12:42
2026-06-25T12:42
2026-06-25T12:50
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес Гомес в связи с мощным землетрясением, которое привело к человеческим жертвам. Об этом сообщает Кремль.Ранее сообщалось о двух мощнейших землетрясениях в Венесуэле. По данным сейсмологов их магнитуда составила 7,2 и 7,5. 32 человека погибли и около 700 получили ранения. В стране продолжаются поисково-спасательные работы и оценка масштабов ущерба.Президент попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, венесуэла, в мире, землетрясение, новости
Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле
Путин выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Венесуэле
12:42 25.06.2026 (обновлено: 12:50 25.06.2026)