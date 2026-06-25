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Путин собрал Совбез
Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Путин собрал Совбез
Президент России Владимир Путин в четверг обсудил с постоянными членами Совбеза РФ обеспечение внутренней безопасности страны и развитие отношений с соседями. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T13:41
2026-06-25T13:41
2026-06-25T13:43
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг обсудил с постоянными членами Совбеза РФ обеспечение внутренней безопасности страны и развитие отношений с соседями.Президент попросил доложить по этим темам главу ФСБ Александра Бортникова и министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, совет безопасности россии , новости, безопасность