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Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 25.06.2026
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Путин собрал Совбез
Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Путин собрал Совбез
Президент России Владимир Путин в четверг обсудил с постоянными членами Совбеза РФ обеспечение внутренней безопасности страны и развитие отношений с соседями. РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T13:41
2026-06-25T13:43
владимир путин (политик)
россия
совет безопасности россии
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг обсудил с постоянными членами Совбеза РФ обеспечение внутренней безопасности страны и развитие отношений с соседями.Президент попросил доложить по этим темам главу ФСБ Александра Бортникова и министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, совет безопасности россии , новости, безопасность
Путин собрал Совбез

Путин обсудил с Совбезом внутреннюю безопасность России

13:41 25.06.2026 (обновлено: 13:43 25.06.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг обсудил с постоянными членами Совбеза РФ обеспечение внутренней безопасности страны и развитие отношений с соседями.
"У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. Второй – развития наших отношений с ближайшими соседями. Предлагаю начать с вопросов внутренней повестки", - сказал глава государства, открывая совещание.
Президент попросил доложить по этим темам главу ФСБ Александра Бортникова и министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.
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Владимир Путин (политик)РоссияСовет безопасности РоссииНовостиБезопасность
 
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