https://crimea.ria.ru/20260625/pozhar-na-neftebaze-vspykhnul-na-kubani-posle-padeniya-bpla-1157148118.html
Пожар на нефтебазе вспыхнул на Кубани после падения БПЛА
Пожар на нефтебазе вспыхнул на Кубани после падения БПЛА - РИА Новости Крым, 25.06.2026
Пожар на нефтебазе вспыхнул на Кубани после падения БПЛА
Пожар на территории нефтебазы в станице Полтавской в Краснодарском крае произошел из-за падения обломков вражеского беспилотника. Об этом сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T07:00
2026-06-25T07:00
2026-06-25T07:08
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
кубань
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Пожар на территории нефтебазы в станице Полтавской в Краснодарском крае произошел из-за падения обломков вражеского беспилотника. Об этом сообщает оперштаб региона. Предварительно известно, что пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы. В связи с происшедшим временно перекрыто автомобильное движение по трассе из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому, уточнили в оперштабе.16 июня на нефтебазе в станице Полтавской уже тушили пожар, вспыхнувший из-за упавшего беспилотника, тогда так же было остановлено движение по трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" сбивают дроны ВСУ из ружей и автоматов с оптикой245 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РоссииНа Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ
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РИА Новости Крым
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пожар, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, кубань, краснодарский край, новости, происшествия
Пожар на нефтебазе вспыхнул на Кубани после падения БПЛА
На территории нефтебазы в станице Полтавской на Кубани произошел из-за обломков БПЛА
07:00 25.06.2026 (обновлено: 07:08 25.06.2026)