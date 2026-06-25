https://crimea.ria.ru/20260625/podzemnaya-voyna-v-zdanii-panoramy-sevastopolya-nashli-utselevshim-tsennoe-polotno-1157160841.html

"Подземная война": в здании Панорамы Севастополя нашли уцелевшим ценное полотно

"Подземная война": в здании Панорамы Севастополя нашли уцелевшим ценное полотно - РИА Новости Крым, 25.06.2026

"Подземная война": в здании Панорамы Севастополя нашли уцелевшим ценное полотно

В Севастополе в ходе разбора завалов в здании музея "Панорама Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." нашли уцелевшим ценное полотно – диораму "Подземная минная... РИА Новости Крым, 25.06.2026

2026-06-25T13:28

2026-06-25T13:28

2026-06-25T13:28

панорама

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в ходе разбора завалов в здании музея "Панорама Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." нашли уцелевшим ценное полотно – диораму "Подземная минная война", созданную по заказу музея советскими художниками. Об этом журналистам рассказала заведующая отделом "История Крымской войны 1853–1856 гг." Екатерина Малиновская.По ее словам, уцелевшее полотно было создано в 1958 году. В качестве большого знакового подарка в честь 175-летия Севастополя советскими художниками из группы тех, кто принимал участие в создании копии полотна Франца Рубо – Василием Гранди и Борисом Беляевым, по заказу директора Бориса Рассейкина, который на тот момент возглавлял музей.По ее словам, первичный визуальный осмотр поднятого из-под завалов полотна показал его сравнительно хорошую сохранность. Картина, так же, как и основное полотно Панорамы, посвящена событиям первой героической обороны Севастополя, а именно, ведению подземной минной войны, в частности, на 4-м бастионе оборонительной линии Севастополя.10 июня ВСУ атаковали здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 часов. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно, представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали. Все о последствиях удара ВСУ по Панораме в Севастополе читайте по ссылке. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восстановление крыши здания Панорамы в Севастополе начнется немедленноКак тушили Панораму в Севастополе: сотрудники в масках спасали куски полотна

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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