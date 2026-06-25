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"Подземная война": в здании Панорамы Севастополя нашли уцелевшим ценное полотно
"Подземная война": в здании Панорамы Севастополя нашли уцелевшим ценное полотно - РИА Новости Крым, 25.06.2026
"Подземная война": в здании Панорамы Севастополя нашли уцелевшим ценное полотно
В Севастополе в ходе разбора завалов в здании музея "Панорама Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." нашли уцелевшим ценное полотно – диораму "Подземная минная... РИА Новости Крым, 25.06.2026
2026-06-25T13:28
2026-06-25T13:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в ходе разбора завалов в здании музея "Панорама Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." нашли уцелевшим ценное полотно – диораму "Подземная минная война", созданную по заказу музея советскими художниками. Об этом журналистам рассказала заведующая отделом "История Крымской войны 1853–1856 гг." Екатерина Малиновская.По ее словам, уцелевшее полотно было создано в 1958 году. В качестве большого знакового подарка в честь 175-летия Севастополя советскими художниками из группы тех, кто принимал участие в создании копии полотна Франца Рубо – Василием Гранди и Борисом Беляевым, по заказу директора Бориса Рассейкина, который на тот момент возглавлял музей.По ее словам, первичный визуальный осмотр поднятого из-под завалов полотна показал его сравнительно хорошую сохранность. Картина, так же, как и основное полотно Панорамы, посвящена событиям первой героической обороны Севастополя, а именно, ведению подземной минной войны, в частности, на 4-м бастионе оборонительной линии Севастополя.10 июня ВСУ атаковали здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 часов. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно, представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали. Все о последствиях удара ВСУ по Панораме в Севастополе читайте по ссылке. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восстановление крыши здания Панорамы в Севастополе начнется немедленноКак тушили Панораму в Севастополе: сотрудники в масках спасали куски полотна
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панорама, удар всу по панораме "оборона севастополя", севастополь, новости севастополя, история, память
"Подземная война": в здании Панорамы Севастополя нашли уцелевшим ценное полотно
В Севастополе при разборе завалов в здании Панорамы нашли ценное полотно
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в ходе разбора завалов в здании музея "Панорама Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." нашли уцелевшим ценное полотно – диораму "Подземная минная война", созданную по заказу музея советскими художниками. Об этом журналистам рассказала заведующая отделом "История Крымской войны 1853–1856 гг." Екатерина Малиновская.
"Ей чудом удалось уцелеть, и обнаружена она была в ходе разбора завалов, в первую очередь, рухнувшего предметного плана. Поэтому не сразу мы могли иметь такое счастье: увидеть сохранившуюся живопись этого отдельно существующего от панорамы, но не менее значимого для города живописного произведения", - рассказала Малиновская.
По ее словам, уцелевшее полотно было создано в 1958 году. В качестве большого знакового подарка в честь 175-летия Севастополя советскими художниками из группы тех, кто принимал участие в создании копии полотна Франца Рубо – Василием Гранди и Борисом Беляевым, по заказу директора Бориса Рассейкина, который на тот момент возглавлял музей.
"Это отдельное живописное произведение – диорама "Подземная минная война", ее размер 2,6 х 10 метров, и она все это время, с 1958 года, экспонировалась как отдельное произведение в экспозиционном зале музея", – пояснила завотделом музея.
По ее словам, первичный визуальный осмотр поднятого из-под завалов полотна показал его сравнительно хорошую сохранность. Картина, так же, как и основное полотно Панорамы, посвящена событиям первой героической обороны Севастополя, а именно, ведению подземной минной войны, в частности, на 4-м бастионе оборонительной линии Севастополя.
10 июня ВСУ атаковали
здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 часов. Внутренние интерьеры полностью выгорели
, как и полотно, представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
Все о последствиях удара ВСУ по Панораме в Севастополе читайте по ссылке. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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